Ukraynalı savaş esiri: Komutanlar askerleri Kleşeyevka’ya ölüme gönderiyor

“Anlamanız için Kleşeyevka’daki durum şu: Kleşeyevka yok, orada köy diye bir şey yok, 1-2 bodrum kaldı. Biz işte o bodrumlarda oturuyorduk ve bu bodrumları bu tarafta, diğer tarafta biliyordu. Bizi doğrudan ölüme gönderdiler. Bize refakat eden delikanlı, ‘Beyler, bu tek yönlü bir yol, vazgeçseniz iyi olur’ demişti” diye konuşan Kurişko, nereye gönderildiğini bilse gitmekten vazgeçeceğini anlattı.