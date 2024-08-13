https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ukraynali-savas-esiri-komutanlar-askerleri-kleseyevkaya-olume-gonderiyor--1086804385.html
Ukraynalı savaş esiri: Komutanlar askerleri Kleşeyevka’ya ölüme gönderiyor
Ukraynalı savaş esiri: Komutanlar askerleri Kleşeyevka’ya ölüme gönderiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sırasında esir düşen Ukraynalı asker, komutanların Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kleşeyevka yerleşim... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T19:22+0300
2024-08-13T19:22+0300
2024-08-13T19:22+0300
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Kramatorsk’ta 2022'de seferber edilen ve Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sırasında esir düşen 1976 doğumlu Andrey Kurişko, Sputnik’e demecinde komutanların DHC’nin Kleşeyevka yerleşim bölgesinde askerleri korumadığını ve aslında ölüme gönderdiğini ifade etti. Bir tanksavar müfrezesinde görev yapan Kurişko, asker eksiği nedeniyle periyodik olarak piyade birliğine katılarak ön saflara gönderildiğini belirtti.Ukraynalı asker ağır yaralı olarak esir düşmüş ve saatlerce süren zor bir ameliyat gerçekleştirilen Rus doktorların sayesinde hayata tutunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-ordusu-slavyansk-ve-kramatorksta-ukraynaya-ait-askeri-tesisleri-vurdu-1086701229.html
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Ukraynalı savaş esiri: Komutanlar askerleri Kleşeyevka’ya ölüme gönderiyor
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sırasında esir düşen Ukraynalı asker, komutanların Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kleşeyevka yerleşim bölgesinde askerleri korumadığını ve aslında ölüme gönderdiğini anlattı.
Kramatorsk’ta 2022'de seferber edilen ve Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon sırasında esir düşen 1976 doğumlu Andrey Kurişko, Sputnik’e demecinde komutanların DHC’nin Kleşeyevka yerleşim bölgesinde askerleri korumadığını ve aslında ölüme gönderdiğini ifade etti.
Bir tanksavar müfrezesinde görev yapan Kurişko, asker eksiği nedeniyle periyodik olarak piyade birliğine katılarak ön saflara gönderildiğini belirtti.
“Anlamanız için Kleşeyevka’daki durum şu: Kleşeyevka yok, orada köy diye bir şey yok, 1-2 bodrum kaldı. Biz işte o bodrumlarda oturuyorduk ve bu bodrumları bu tarafta, diğer tarafta biliyordu. Bizi doğrudan ölüme gönderdiler. Bize refakat eden delikanlı, ‘Beyler, bu tek yönlü bir yol, vazgeçseniz iyi olur’ demişti” diye konuşan Kurişko, nereye gönderildiğini bilse gitmekten vazgeçeceğini anlattı.
Ukraynalı asker ağır yaralı olarak esir düşmüş ve saatlerce süren zor bir ameliyat gerçekleştirilen Rus doktorların sayesinde hayata tutunmuştu.