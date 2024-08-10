https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-ordusu-slavyansk-ve-kramatorksta-ukraynaya-ait-askeri-tesisleri-vurdu-1086701229.html

Rus ordusu, Slavyansk ve Kramatorks'ta Ukrayna'ya ait askeri tesisleri vurdu

Rus ordusu, Slavyansk ve Kramatorks'ta Ukrayna'ya ait askeri tesisleri vurdu

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam ediyor. 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T11:58+0300

2024-08-10T11:58+0300

2024-08-10T11:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kramatorsk

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Slavyansk ve Kramatorsk'ta bulunan askeri tesislerine en az 5 atış yapıldığını söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansk ve Kramatorsk'taki düşmana ait bazı tesislerin vurulduğunu kaydetti.Lebedev, "Slavyansk ve Kramatorsk kentlerinde bu sabah 06:00 sularında en az 5 atış yapıldığı tespit edildi. Kramatorsk'ta yapılan atışlardan biri, kentin kuzeydoğusundaki roket deposunu hedef aldı" dedi.Lebedev, vurulan roket deposunda ABD tarafından temin edilen bir veya iki HIMARS roket sisteminin imha edilmiş olabileceğini belirtti.Lebedev, Rus güçlerinin Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurmasının ardından Kramatorsk'taki güvenlik güçlerinin araçları durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladığını da ifade etti.

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rusya

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

kramatorsk

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