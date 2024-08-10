https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/rus-ordusu-slavyansk-ve-kramatorksta-ukraynaya-ait-askeri-tesisleri-vurdu-1086701229.html
Rus ordusu, Slavyansk ve Kramatorks'ta Ukrayna'ya ait askeri tesisleri vurdu
Rus ordusu, Slavyansk ve Kramatorks'ta Ukrayna'ya ait askeri tesisleri vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam ediyor. 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T11:58+0300
2024-08-10T11:58+0300
2024-08-10T11:58+0300
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Slavyansk ve Kramatorsk'ta bulunan askeri tesislerine en az 5 atış yapıldığını söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansk ve Kramatorsk'taki düşmana ait bazı tesislerin vurulduğunu kaydetti.Lebedev, "Slavyansk ve Kramatorsk kentlerinde bu sabah 06:00 sularında en az 5 atış yapıldığı tespit edildi. Kramatorsk'ta yapılan atışlardan biri, kentin kuzeydoğusundaki roket deposunu hedef aldı" dedi.Lebedev, vurulan roket deposunda ABD tarafından temin edilen bir veya iki HIMARS roket sisteminin imha edilmiş olabileceğini belirtti.Lebedev, Rus güçlerinin Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurmasının ardından Kramatorsk'taki güvenlik güçlerinin araçları durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladığını da ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/suriyenin-haseke-kentindeki-abd-ussu-kamikaze-ihalarla-hedef-alindi-1086699632.html
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Rus ordusu, Slavyansk ve Kramatorks'ta Ukrayna'ya ait askeri tesisleri vurdu
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Slavyansk ve Kramatorsk'ta bulunan askeri tesislerine en az 5 atış yapıldığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Lebedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Slavyansk ve Kramatorsk'taki düşmana ait bazı tesislerin vurulduğunu kaydetti.
Lebedev, "Slavyansk ve Kramatorsk kentlerinde bu sabah 06:00 sularında en az 5 atış yapıldığı tespit edildi. Kramatorsk'ta yapılan atışlardan biri, kentin kuzeydoğusundaki roket deposunu hedef aldı" dedi.
Lebedev, vurulan roket deposunda ABD tarafından temin edilen bir veya iki HIMARS roket sisteminin imha edilmiş olabileceğini belirtti.
Lebedev, Rus güçlerinin Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurmasının ardından Kramatorsk'taki güvenlik güçlerinin araçları durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladığını da ifade etti.