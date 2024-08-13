https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ukraynali-esirler-kursk-bolgesinde-nasil-yakalandiklarini-anlatti-1086806095.html

Ukraynalı esirler Kursk bölgesinde nasıl yakalandıklarını anlattı

Ukraynalı esirler Kursk bölgesinde nasıl yakalandıklarını anlattı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen sürerken, esir alınan... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T20:27+0300

2024-08-13T20:27+0300

2024-08-13T20:39+0300

ukrayna krizi

kursk

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

esir

savaş esiri

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Rus güvenlik ajanslarının Sputnik’e verdiği bilgiye göre Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerler, sorguları sırasında sadece 24 saattir Rus topraklarında bulunduklarını, Rus topraklarının işgalinin başlamasının ardından hızla yakalandıklarını söyledi.Esirlerin soruşturmasına ait yeni videoyu paylaşan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yeni bir videosu ajansın elinde bulunuyordu.Kursk’a sızan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı askerlerinin esir alındığını gösteren görüntüleri yayınlayan FSB, Ukraynalı askerlerin Martinovka köyü yakınlarında esir alındığını eklerken, Rusya Soruşturma Komitesi, Tugay komutanlarından Emil İşkulov hakkında terör eylemi, cinayet ve cinayete teşebbüs şüphesiyle dava açmıştı.Sorgulamada konuşan esirler, Rus birliklerine yakalanmadan yaklaşık bir gün önce bölgeye girdiklerini vurgularken, yakalanan grupta toplam 7 kişinin olduğunu bildirdi.Sputnik’in eline geçen videoda isimleri sorulan Ukrayna askerleri, Kursk’taki eylemleri hakkında konuşurken, Kravçuk Petro isimli esir, sızdıkları bölgede iki gün kaldıklarını belirtti.Mazur Kirilo Mihailoviç isimli esir asker de iki gündür Kursk’ta olduğunu söylerken, videoda esirlerin kendilerine iyi davranıldığını ve su verildiğini teyit ettikleri de duyuluyor.Yakalanan esirlerin bir arabaya yerleştirilerek nakil için hazırlandıkları ve sigara içmeleri teklif edildiği de anlaşılıyor.Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 6 Ağustos sabahı saat 5.30'da sayıları bin kişiyi bulan Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi'nde toprak ele geçirmek üzere saldırıya geçtiğini ve ilerleyişlerinin durdurulduğunu söylemişti.Rusya Savunma Bakanlığı, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında bin 600’den fazla askerini, 32 tankını ve 23 zırhlı personel taşıyıcısını kaybettiğini bildirdi.Kursk’a takviye sürdürülüyorBununla birlikte Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine sızmasıyla birlikte başlayan çatışmaların sürdüğü sınır noktalarına asker ve gerekli teçhizat gönderilmesine devam edildiğini bildiren Savunma Bakanlığı, bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktardı.Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırıGün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/medvedevden-ukraynaya-kursk-uyarisi-hak-ettiginiz-cezayi-cekeceksiniz-1086798073.html

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