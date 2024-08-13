Medvedev'den Ukrayna'ya 'Kursk' uyarısı: 'Hak ettiğiniz cezayı çekeceksiniz'
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Medvedev
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Kursk'a yönelik saldırısına tepki gösteren Medvedev, Kiev'in eylemlerinin cezasız kalmayacağı uyarısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlenen saldırının cezasını çekeceğini vurguladı.
Saldırıya maruz kalan Kursk Bölgesi'ne yönelik yardımların ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Medvedev, Kiev'e sert mesajlar gönderdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev yönetimine atfen "Yaptıklarının cezasını, elbette hak ettikleri cezayı çekecekler" dedi.
Rusya'nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarda sorumluluğu olanları çeşitli sonuçların beklediği uyarısında bulunan Medvedev, buna Kiev'deki 'aşırı milliyetçi rejimin' de dahil olduğunun altını çizdi.
6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
Saldırıya maruz kalan Kursk Bölgesi'ne yönelik yardımların ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Medvedev, Kiev'e sert mesajlar gönderdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev yönetimine atfen "Yaptıklarının cezasını, elbette hak ettikleri cezayı çekecekler" dedi.
Rusya'nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarda sorumluluğu olanları çeşitli sonuçların beklediği uyarısında bulunan Medvedev, buna Kiev'deki 'aşırı milliyetçi rejimin' de dahil olduğunun altını çizdi.
6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.