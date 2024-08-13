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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/medvedevden-ukraynaya-kursk-uyarisi-hak-ettiginiz-cezayi-cekeceksiniz-1086798073.html
Medvedev'den Ukrayna'ya 'Kursk' uyarısı: 'Hak ettiğiniz cezayı çekeceksiniz'
Medvedev'den Ukrayna'ya 'Kursk' uyarısı: 'Hak ettiğiniz cezayı çekeceksiniz'
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Kursk'a yönelik saldırısına tepki gösteren Medvedev, Kiev'in eylemlerinin cezasız kalmayacağı uyarısında bulundu. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:23+0300
2024-08-13T17:23+0300
ukrayna krizi
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rusya güvenlik konseyi
kursk
kursk bölgesi
rusya silahlı kuvvetleri
rusya ordusu
rus ordusu
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlenen saldırının cezasını çekeceğini vurguladı.Saldırıya maruz kalan Kursk Bölgesi'ne yönelik yardımların ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Medvedev, Kiev'e sert mesajlar gönderdi.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev yönetimine atfen "Yaptıklarının cezasını, elbette hak ettikleri cezayı çekecekler" dedi.Rusya'nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarda sorumluluğu olanları çeşitli sonuçların beklediği uyarısında bulunan Medvedev, buna Kiev'deki 'aşırı milliyetçi rejimin' de dahil olduğunun altını çizdi.6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rusya-american-expressin-lisansini-iptal-etti-1086791922.html
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rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, kursk, kursk bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, saldırı girişimi, sızma, sınır, sınır ihlali

Medvedev'den Ukrayna'ya 'Kursk' uyarısı: 'Hak ettiğiniz cezayı çekeceksiniz'

17:23 13.08.2024
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Kursk'a yönelik saldırısına tepki gösteren Medvedev, Kiev'in eylemlerinin cezasız kalmayacağı uyarısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlenen saldırının cezasını çekeceğini vurguladı.

Saldırıya maruz kalan Kursk Bölgesi'ne yönelik yardımların ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Medvedev, Kiev'e sert mesajlar gönderdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev yönetimine atfen "Yaptıklarının cezasını, elbette hak ettikleri cezayı çekecekler" dedi.

Rusya'nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarda sorumluluğu olanları çeşitli sonuçların beklediği uyarısında bulunan Medvedev, buna Kiev'deki 'aşırı milliyetçi rejimin' de dahil olduğunun altını çizdi.

6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
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