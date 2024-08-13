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TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor
TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor
Sputnik Türkiye
Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanacak. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T14:49+0300
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CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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tbmm, can atalay, numan kurtulmuş
tbmm, can atalay, numan kurtulmuş

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

14:49 13.08.2024
© Fotoğraf : TwitterAvukat Can Atalay
Avukat Can Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanacak.
CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.

Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
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Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı
9 Ağustos, 21:35
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