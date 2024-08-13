https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/tbmm-genel-kurulu-can-atalay-icin-toplaniyor-1086793804.html

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

Sputnik Türkiye

Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanacak. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T14:49+0300

2024-08-13T14:49+0300

2024-08-13T14:49+0300

türkiye

tbmm

can atalay

numan kurtulmuş

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CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bulent-arinctan-can-atalay-cagrisi-1086691003.html

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