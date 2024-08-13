https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/tbmm-genel-kurulu-can-atalay-icin-toplaniyor-1086793804.html
TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor
TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor
Sputnik Türkiye
Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanacak. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T14:49+0300
2024-08-13T14:49+0300
2024-08-13T14:49+0300
türkiye
tbmm
can atalay
numan kurtulmuş
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CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/bulent-arinctan-can-atalay-cagrisi-1086691003.html
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tbmm, can atalay, numan kurtulmuş
tbmm, can atalay, numan kurtulmuş
TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor
Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanacak.
CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.
Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.
Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.