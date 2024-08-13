https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/tarim-bakanligi-tapusu-olana-maas-baglanacak-1086795098.html
Tarım Bakanlığı: 'Tapusu olana maaş bağlanacak'
Tarım Bakanlığı: 'Tapusu olana maaş bağlanacak'
Sputnik Türkiye
Antalya’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki yıldan fazla süredir ekilmeyen... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T15:54+0300
2024-08-13T15:54+0300
2024-08-13T15:58+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
kira
tarla
miras
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tapu
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Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla elde edilip iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaların, dijital kiralama sistemi üzerinden kiraya verileceğini açıkladı.'Kiralama dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek'Atıl şekilde kullanılmayan tarlalar için yeni alınan karar doğrultusunda dijital kiralama yöntemiyle kiralama işlemi yapılacak. Kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler ise doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.Ülkenin tarım kaynakları artacakKiralama kapsamında, en yakın yerleşim yerlerinden başlanarak tarlalar, bağlar ve bahçeler tespit edilerek, yeni uygulamayla birlikte ülkenin tarım kaynakları daha etkin kullanılması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/tzobdan-tarim-sektoru-icin-etkin-pazarlama-sistemi-kurulmasi-talebi-ureticimiz-magdur-1086706968.html
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tapu, dijital kiralama, tarım ve orman bakanlığı, tapu parsel, tapu sorgulama, tapu kiralama, tarım arazisi, kiralık tarla, kiralık tarım alanı,
Tarım Bakanlığı: 'Tapusu olana maaş bağlanacak'
15:54 13.08.2024 (güncellendi: 15:58 13.08.2024)
Antalya’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaların, dijital kiralama sistemi üzerinden kiraya verileceğini açıkladı. Kira gelirinin ise doğrudan tapu sahibi mirasçılara verileceğini duyurdu.
Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla elde edilip iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaların, dijital kiralama sistemi üzerinden kiraya verileceğini açıkladı.
'Kiralama dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek'
Atıl şekilde kullanılmayan tarlalar için yeni alınan karar doğrultusunda dijital kiralama yöntemiyle kiralama işlemi yapılacak. Kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler ise doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.
Ülkenin tarım kaynakları artacak
Kiralama kapsamında, en yakın yerleşim yerlerinden başlanarak tarlalar, bağlar ve bahçeler tespit edilerek, yeni uygulamayla birlikte ülkenin tarım kaynakları daha etkin kullanılması amaçlanıyor.