https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/tarim-bakanligi-tapusu-olana-maas-baglanacak-1086795098.html

Tarım Bakanlığı: 'Tapusu olana maaş bağlanacak'

Tarım Bakanlığı: 'Tapusu olana maaş bağlanacak'

Sputnik Türkiye

Antalya’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki yıldan fazla süredir ekilmeyen... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T15:54+0300

2024-08-13T15:54+0300

2024-08-13T15:58+0300

türkiye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

kira

tarla

miras

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tapu

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Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla elde edilip iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaların, dijital kiralama sistemi üzerinden kiraya verileceğini açıkladı.'Kiralama dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek'Atıl şekilde kullanılmayan tarlalar için yeni alınan karar doğrultusunda dijital kiralama yöntemiyle kiralama işlemi yapılacak. Kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler ise doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.Ülkenin tarım kaynakları artacakKiralama kapsamında, en yakın yerleşim yerlerinden başlanarak tarlalar, bağlar ve bahçeler tespit edilerek, yeni uygulamayla birlikte ülkenin tarım kaynakları daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/tzobdan-tarim-sektoru-icin-etkin-pazarlama-sistemi-kurulmasi-talebi-ureticimiz-magdur-1086706968.html

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