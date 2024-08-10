https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/tzobdan-tarim-sektoru-icin-etkin-pazarlama-sistemi-kurulmasi-talebi-ureticimiz-magdur-1086706968.html

TZOB'dan tarım sektörü için etkin pazarlama sistemi kurulması talebi: 'Üreticimiz mağdur'

TZOB'dan tarım sektörü için etkin pazarlama sistemi kurulması talebi: 'Üreticimiz mağdur'

Sputnik Türkiye

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkede tarım sektörü için etkin bir pazarlama sistemi ve organizasyonun kurulamamış... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T15:22+0300

2024-08-10T15:22+0300

2024-08-10T15:22+0300

türkiye

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

türkiye ziraat odaları birliği

şemsi bayraktar

hal

meyve

sebze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076714299_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8db14693ae3219c649ccad18f66b2bcf.jpg

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar yaptığı yazılı açıklamasında, tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satıldığını, bu durumun hem tüketiciyi hem üreticiyi mağdur ettiğini bildirdi.Çiftçilerin, her geçen gün artmaya devam eden girdi, lojistik, işçilik gibi üretim maliyetlerine ek olarak, aşırı sıcaklık, şiddetli yağış, dolu, fırtına, don gibi doğal afetlere de artık çok daha fazla maruz kaldığını ifade eden Bayraktar, tüm bu olumsuz koşullara rağmen çiftçilerin bu yıl da üzerine düşeni yaparak üretmeye devam ettiğini vurguladı.Bayraktar, ağustos ayı itibarıyla birçok tarımsal üründe hasadın devam ettiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:Güncel bir Hal Yasası'nın eksikliğinin tarım sektöründe son dönemde yaş sebze ve meyvede yaşanan sıkıntıların ana nedeni olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin uygun iklim ve ekolojik koşullarının yanı sıra ülkedeki geniş tarım arazilerine işaret etti.Bayraktar, tarladan 5-10 liraya alınan ürünlerin markette 4-5 kat fazlaya satılmasının 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/ata-tohumu-hazirligi-basladi-turkiyenin-81-iline-ucretsiz-dagitilacak-1086706735.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye ziraat odaları birliği (tzob), türkiye ziraat odaları birliği, şemsi bayraktar, hal, meyve, sebze