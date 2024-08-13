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Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Hatay'da da hissedildi
Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Hatay'da da hissedildi
Sputnik Türkiye
AFAD, Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Hatay'ın Yaylağı ilçesine yaklaşık 103 kilometre mesafede kaydedildi... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T00:07+0300
2024-08-13T00:07+0300
2024-08-13T00:17+0300
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AFAD, saat 23.56'da Hatay'ın Yaylağı ilçesine yaklaşık 103 kilometre mesafede yer alan Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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suriyede deprem, suriyede 5.2, hatay yayladağı suriye deprem
suriyede deprem, suriyede 5.2, hatay yayladağı suriye deprem
Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Hatay'da da hissedildi
00:07 13.08.2024 (güncellendi: 00:17 13.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Hatay'ın Yaylağı ilçesine yaklaşık 103 kilometre mesafede kaydedildi. Depremin Güneydoğu Anadolu illerinde de hissedildiği bildirildi.
AFAD, saat 23.56'da Hatay'ın Yaylağı ilçesine yaklaşık 103 kilometre mesafede yer alan Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.