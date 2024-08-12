https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/emeklilere-yuzde-30-indirimli-sinema-salonlari-hangileri-1086749213.html

Emeklilere yüzde 30 indirimli sinema salonları hangileri?

Emeklilere yüzde 30 indirimli sinema salonları hangileri?

Sputnik Türkiye

Emeklilerin SİSAY'a bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirimli bilet alabilecekleri duyuruldu. Peki, SİSAY nedir, SİSAY'a bağlı sinema salonları hangileri? 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T11:47+0300

2024-08-12T11:47+0300

2024-08-12T13:27+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

sinema

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Emeklilerin sinema salonlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceği anlaşma Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında imzalandı. 2024'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından emeklilerin SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabileceklerini şu şekilde duyurdu:SİSAY nedir?Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY), Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek, sinema salonu yatırımlarının ülke sathına yayılarak daha geniş kitlelere ulaşabilmesine katkı sağlamak, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak amacı ile 28 Ekim 2014’te kurulmuş bir dernektir.SİSAY'a bağlı sinema salonları hangileri?SİSAY'a bağlı sinema salonlarının 81 ildeki bilgisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sinema salonlarında yüzde 30 indirimden nasıl faydalanılır?Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve SİSAY arasında yapılan anlaşmaya göre , emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecekler.

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