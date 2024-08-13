https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rusyada-bu-yil-110-teror-eylemi-engellendi-1086791037.html

Rusya’da bu yıl 110 terör eylemi engellendi

Rusya’da bu yıl 110 terör eylemi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 110 terör eyleminin engellendiğini, bin 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 45... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:56+0300

2024-08-13T12:56+0300

2024-08-13T13:00+0300

dünya

rusya

rusya ulusal terörle mücadele komitesi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

aleksandr bortnikov

terör

terör eylemi

terör örgütleri

terör hücresi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102785/60/1027856015_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_e970723377418a705a976de352fdfd1a.jpg

Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’un liderliğinde düzenlenen toplantıda, Rusya Federasyonu'nu oluşturan birimlerin terör saldırılarını püskürtmeye hazır olma durumlarını iyileştirme ve Donbass’taki özel askeri harekat bağlamında terör tehditlerini önleme konuları ele alındı.Toplantıda yapılan açıklamada, “Yılbaşından bu yana, düşman tarafından devşirilen vatandaşların karıştığı 110 terör eylemi önlen” ifadesine yer verildi.Aynı dönemde, terör eylemlerinin organizasyonu ve uygulanması, terörün meşrulaştırılması, propagandası, finansmanı ve teröristlere yardım ve yataklık suçlarından bin 50’den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Halihazırda uluslararası terör örgütlerinden gelen tehditlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu örgütlerin temsilcilerinin Rusya için alışılmadık olan radikal İslam akımlarının fikirlerini ilerletmeye çalıştığı ve terör eylemleri ile silahlı saldırıları hayata geçirmek için özellikle Kuzey Kafkasya sakinleri ve Orta Asya'dan gelen göçmenler arasında arayışı sürdürdükleri anlatıldı.Açıklamada, “Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucu bu yıl uluslararası terör örgütlerinin 45 hücresi tespit edilerek faaliyetleri bastırıldı” diye kaydedildi.Ukrayna sınırındaki üç bölgede sivilleri koruma tedbirleri artırıldıRusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil nüfusu korumaya yönelik tedbirlerin artırıldığı bildirilen toplantıda, Bortnikov’un emriyle söz konusu bölgelerde vatandaşların güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarının uygulandığı kaydedildi.Komite Başkanı ve FSB Direktörü Bortnikov, toplantının açılış konuşmasında, Kiev rejiminin kolektif Batı’nın desteğiyle Kursk Bölgesi’nde terör saldırısı gerçekleştirdiğini anımsatarak bu saldırının sivilleri ve sivil tesisleri hedef aldığını kaydetti.Toplantıda, “mevcut koşullarda, ortaya çıkan terör tehditlerine karşı koymak için mevcut tüm fırsatların kullanılması ve yerel özellikler ve mevcut durum dikkate alınarak belediye düzeyinde çalışmaların yoğunlaştırılması” gerektiği vurgulandı.Batı istihbaratı, Rusya’da sosyal gerilim ocakları oluşturmaya çalışıyorKomitenin açıklamasında, “Batı istihbarat camiasının da katılımıyla başlatılan benzeri görülmemiş bir Rusya karşıtı bilgilendirme kampanyası aracılığıyla Rusya toplumunda sosyal gerilim ve çatışma ocakları yaratılmaya çalışılıyor. Yabancı istihbarat servislerinin, başta gençler olmak üzere Rusya vatandaşlarını terör faaliyetlerine dahil etme faaliyetleri artıyor” ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kursk-bolgesindeki-ukraynali-asker-ve-techizata-yonelik-hava-ve-topcu-saldirilar-duzenlendi-1086776736.html

rusya

kursk

belgorod

bryansk

kafkasya

orta asya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, aleksandr bortnikov, terör, terör eylemi, terör örgütleri, terör hücresi, kursk, belgorod, bryansk, kafkasya, orta asya, batı, güvenlik