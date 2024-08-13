Rusya’da bu yıl 110 terör eylemi engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız tamamladı
13:30
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda resesyon endişesi devam ediyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ortadoğu'da 'sinir harbi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Maduro’ya yeni teklif
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İzmir Alsancak Limanı BAE şirketine mi satılıyor?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren doktor: Hekimliği bırakıyorum
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:18
3 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
18:26
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rusyada-bu-yil-110-teror-eylemi-engellendi-1086791037.html
Rusya’da bu yıl 110 terör eylemi engellendi
Rusya’da bu yıl 110 terör eylemi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 110 terör eyleminin engellendiğini, bin 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 45... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T12:56+0300
2024-08-13T13:00+0300
dünya
rusya
rusya ulusal terörle mücadele komitesi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
fsb
aleksandr bortnikov
terör
terör eylemi
terör örgütleri
terör hücresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102785/60/1027856015_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_e970723377418a705a976de352fdfd1a.jpg
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’un liderliğinde düzenlenen toplantıda, Rusya Federasyonu'nu oluşturan birimlerin terör saldırılarını püskürtmeye hazır olma durumlarını iyileştirme ve Donbass’taki özel askeri harekat bağlamında terör tehditlerini önleme konuları ele alındı.Toplantıda yapılan açıklamada, “Yılbaşından bu yana, düşman tarafından devşirilen vatandaşların karıştığı 110 terör eylemi önlen” ifadesine yer verildi.Aynı dönemde, terör eylemlerinin organizasyonu ve uygulanması, terörün meşrulaştırılması, propagandası, finansmanı ve teröristlere yardım ve yataklık suçlarından bin 50’den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Halihazırda uluslararası terör örgütlerinden gelen tehditlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu örgütlerin temsilcilerinin Rusya için alışılmadık olan radikal İslam akımlarının fikirlerini ilerletmeye çalıştığı ve terör eylemleri ile silahlı saldırıları hayata geçirmek için özellikle Kuzey Kafkasya sakinleri ve Orta Asya'dan gelen göçmenler arasında arayışı sürdürdükleri anlatıldı.Açıklamada, “Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucu bu yıl uluslararası terör örgütlerinin 45 hücresi tespit edilerek faaliyetleri bastırıldı” diye kaydedildi.Ukrayna sınırındaki üç bölgede sivilleri koruma tedbirleri artırıldıRusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil nüfusu korumaya yönelik tedbirlerin artırıldığı bildirilen toplantıda, Bortnikov’un emriyle söz konusu bölgelerde vatandaşların güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarının uygulandığı kaydedildi.Komite Başkanı ve FSB Direktörü Bortnikov, toplantının açılış konuşmasında, Kiev rejiminin kolektif Batı’nın desteğiyle Kursk Bölgesi’nde terör saldırısı gerçekleştirdiğini anımsatarak bu saldırının sivilleri ve sivil tesisleri hedef aldığını kaydetti.Toplantıda, “mevcut koşullarda, ortaya çıkan terör tehditlerine karşı koymak için mevcut tüm fırsatların kullanılması ve yerel özellikler ve mevcut durum dikkate alınarak belediye düzeyinde çalışmaların yoğunlaştırılması” gerektiği vurgulandı.Batı istihbaratı, Rusya’da sosyal gerilim ocakları oluşturmaya çalışıyorKomitenin açıklamasında, “Batı istihbarat camiasının da katılımıyla başlatılan benzeri görülmemiş bir Rusya karşıtı bilgilendirme kampanyası aracılığıyla Rusya toplumunda sosyal gerilim ve çatışma ocakları yaratılmaya çalışılıyor. Yabancı istihbarat servislerinin, başta gençler olmak üzere Rusya vatandaşlarını terör faaliyetlerine dahil etme faaliyetleri artıyor” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kursk-bolgesindeki-ukraynali-asker-ve-techizata-yonelik-hava-ve-topcu-saldirilar-duzenlendi-1086776736.html
rusya
kursk
belgorod
bryansk
kafkasya
orta asya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102785/60/1027856015_0:0:2686:2016_1920x0_80_0_0_6bb834bd8434a56f2c88dba089ad3597.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, aleksandr bortnikov, terör, terör eylemi, terör örgütleri, terör hücresi, kursk, belgorod, bryansk, kafkasya, orta asya, batı, güvenlik
rusya, rusya ulusal terörle mücadele komitesi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, aleksandr bortnikov, terör, terör eylemi, terör örgütleri, terör hücresi, kursk, belgorod, bryansk, kafkasya, orta asya, batı, güvenlik

Rusya’da bu yıl 110 terör eylemi engellendi

12:56 13.08.2024 (güncellendi: 13:00 13.08.2024)
© Sputnik / Igor Zarembo / Multimedya arşivine gidinFSB officers carry out a plan of action to secure captured terrorists in a building in anti-terrorism exercises in the sea port of Kaliningrad.
FSB officers carry out a plan of action to secure captured terrorists in a building in anti-terrorism exercises in the sea port of Kaliningrad. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Igor Zarembo
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 110 terör eyleminin engellendiğini, bin 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 45 terör hücresinin faaliyetine son verildiğini belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’un liderliğinde düzenlenen toplantıda, Rusya Federasyonu'nu oluşturan birimlerin terör saldırılarını püskürtmeye hazır olma durumlarını iyileştirme ve Donbass’taki özel askeri harekat bağlamında terör tehditlerini önleme konuları ele alındı.
Toplantıda yapılan açıklamada, “Yılbaşından bu yana, düşman tarafından devşirilen vatandaşların karıştığı 110 terör eylemi önlen” ifadesine yer verildi.
Aynı dönemde, terör eylemlerinin organizasyonu ve uygulanması, terörün meşrulaştırılması, propagandası, finansmanı ve teröristlere yardım ve yataklık suçlarından bin 50’den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Halihazırda uluslararası terör örgütlerinden gelen tehditlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu örgütlerin temsilcilerinin Rusya için alışılmadık olan radikal İslam akımlarının fikirlerini ilerletmeye çalıştığı ve terör eylemleri ile silahlı saldırıları hayata geçirmek için özellikle Kuzey Kafkasya sakinleri ve Orta Asya'dan gelen göçmenler arasında arayışı sürdürdükleri anlatıldı.
Açıklamada, “Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucu bu yıl uluslararası terör örgütlerinin 45 hücresi tespit edilerek faaliyetleri bastırıldı” diye kaydedildi.
Ukrayna sınırındaki üç bölgede sivilleri koruma tedbirleri artırıldı
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil nüfusu korumaya yönelik tedbirlerin artırıldığı bildirilen toplantıda, Bortnikov’un emriyle söz konusu bölgelerde vatandaşların güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarının uygulandığı kaydedildi.
Komite Başkanı ve FSB Direktörü Bortnikov, toplantının açılış konuşmasında, Kiev rejiminin kolektif Batı’nın desteğiyle Kursk Bölgesi’nde terör saldırısı gerçekleştirdiğini anımsatarak bu saldırının sivilleri ve sivil tesisleri hedef aldığını kaydetti.
Toplantıda, “mevcut koşullarda, ortaya çıkan terör tehditlerine karşı koymak için mevcut tüm fırsatların kullanılması ve yerel özellikler ve mevcut durum dikkate alınarak belediye düzeyinde çalışmaların yoğunlaştırılması” gerektiği vurgulandı.
Batı istihbaratı, Rusya’da sosyal gerilim ocakları oluşturmaya çalışıyor
Komitenin açıklamasında, “Batı istihbarat camiasının da katılımıyla başlatılan benzeri görülmemiş bir Rusya karşıtı bilgilendirme kampanyası aracılığıyla Rusya toplumunda sosyal gerilim ve çatışma ocakları yaratılmaya çalışılıyor. Yabancı istihbarat servislerinin, başta gençler olmak üzere Rusya vatandaşlarını terör faaliyetlerine dahil etme faaliyetleri artıyor” ifadesi kullanıldı.
Rus savaş uçağı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
Ukrayna krizi
Kursk Bölgesi’ndeki Ukraynalı asker ve teçhizata yönelik hava ve topçu bombardımanları düzenlendi
07:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала