https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kursk-bolgesindeki-ukraynali-asker-ve-techizata-yonelik-hava-ve-topcu-saldirilar-duzenlendi-1086776736.html
Kursk Bölgesi’ndeki Ukraynalı asker ve teçhizata yönelik hava ve topçu bombardımanları düzenlendi
Kursk Bölgesi’ndeki Ukraynalı asker ve teçhizata yönelik hava ve topçu bombardımanları düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde ilerleme girişimini önledikten sonra sınır ilçelerindeki düşman unsurlarını ortadan kaldırmaya... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T07:36+0300
2024-08-13T07:36+0300
2024-08-13T09:20+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-34 savaş uçakları, Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerinde bulunan Ukraynalı asker ve teçhizata gece saatlerinde saldırılar düzenledi. Rus D-30 obüs birliklerinin de gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçakları gece saatlerinde Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerindeki Ukrayna ordusunun insan gücü ile zırhlı ve özel askeri teçhizat yığınağını vurdu” ifadesine yer verildi.İstihbaratın tespit ettiği hedeflere yönelik saldırıların, akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip uçak bombalarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, “İstihbarat hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçaklar başarılı bir şekilde üslerine geri döndü” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerinde mevzilenen Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen topçu ateşinin görüntülerini de paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, 122 mm D-30 obüs birlikleri, temas hattında motorize piyade birliklerinin keşif birimleriyle ortaklaşa çalışma yürüttüğü kaydedilirken, “Keşif birimleri ve topçuların ortak çalışmaları sırasında yaklaşık 30 Ukraynalı asker öldürüldü” ifadesi kullanıldı.6 Ağustos sabahı Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'ni ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdli-senator-grahamdan-sivillerin-oldugu-kursk-saldirisinin-ardindan-zelenskiye-ovgu-1086774052.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, su-34, obüs, akıllı bomba, hava saldırısı, topçu ateşi, vladimir putin, valeriy gerasimov, rusya soruşturma komitesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, su-34, obüs, akıllı bomba, hava saldırısı, topçu ateşi, vladimir putin, valeriy gerasimov, rusya soruşturma komitesi
Kursk Bölgesi’ndeki Ukraynalı asker ve teçhizata yönelik hava ve topçu bombardımanları düzenlendi
07:36 13.08.2024 (güncellendi: 09:20 13.08.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde ilerleme girişimini önledikten sonra sınır ilçelerindeki düşman unsurlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-34 savaş uçakları, Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerinde bulunan Ukraynalı asker ve teçhizata gece saatlerinde saldırılar düzenledi. Rus D-30 obüs birliklerinin de gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu yaklaşık 30 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçakları gece saatlerinde Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerindeki Ukrayna ordusunun insan gücü ile zırhlı ve özel askeri teçhizat yığınağını vurdu” ifadesine yer verildi.
İstihbaratın tespit ettiği hedeflere yönelik saldırıların, akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip uçak bombalarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, “İstihbarat hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçaklar başarılı bir şekilde üslerine geri döndü” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerinde mevzilenen Ukraynalı askerlere yönelik düzenlenen topçu ateşinin görüntülerini de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, 122 mm D-30 obüs birlikleri, temas hattında motorize piyade birliklerinin keşif birimleriyle ortaklaşa çalışma yürüttüğü kaydedilirken, “Keşif birimleri ve topçuların ortak çalışmaları sırasında yaklaşık 30 Ukraynalı asker öldürüldü” ifadesi kullanıldı.
6 Ağustos sabahı Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'ni ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.