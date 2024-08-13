https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ele-gecirildi-1086792262.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T13:36+0300
2024-08-13T13:36+0300
2024-08-13T13:41+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Lisiçnoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve daha iyi hatlara ulaştığı bildirildi. Gruba bağlı birliklerin 635 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve ABD yapımı Abrams tankı ile Bradley zırhlı savaş aracını imha ettiği ifade edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Voloçansk ve Liptsi istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 65 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerek iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 470 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 510 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Grubun sorumluluk alanında son bir günde 100 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 55 asker oldu.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-27 savaş uçağı bulunduğu üste imha edildi. Ayrıca üç adet S-300PT hava savunma füze sisteminin fırlatma rampaları ve radarları vuruldu.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü, ayrıca 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 52 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rus-dis-istihbarat-abd-elitinin-zelenskiye-karsi-hosnutsuzlugu-artiyor-1086788438.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim birimi, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, abrams, s-300, su-27, mi-8, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim birimi, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, abrams, s-300, su-27, mi-8, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
13:36 13.08.2024 (güncellendi: 13:41 13.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Abrams takı, Su-27 savaş uçağı ve Mi-8 helikopterinin imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Lisiçnoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve daha iyi hatlara ulaştığı bildirildi. Gruba bağlı birliklerin 635 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve ABD yapımı Abrams tankı ile Bradley zırhlı savaş aracını imha ettiği ifade edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Voloçansk ve Liptsi istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 65 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerek iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 470 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 510 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Grubun sorumluluk alanında son bir günde 100 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 55 asker oldu.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-27 savaş uçağı bulunduğu üste imha edildi. Ayrıca üç adet S-300PT hava savunma füze sisteminin fırlatma rampaları ve radarları vuruldu.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü, ayrıca 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 52 insansız hava aracını engelledi.