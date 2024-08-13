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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rus-dis-istihbarat-abd-elitinin-zelenskiye-karsi-hosnutsuzlugu-artiyor-1086788438.html
Rus Dış İstihbaratı: ABD elitinin Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğu artıyor
Rus Dış İstihbaratı: ABD elitinin Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğu artıyor
Sputnik Türkiye
ABD eliti mensupları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğun giderek arttığını kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T11:26+0300
2024-08-13T11:40+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
vladimir zelenskiy
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rusya dış istihbart servisi (svr)
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arsen avakov
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SVR’in açıklamasında, “Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerde, Kiev’in aldığı ‘milyarlarca dolarlık askeri yardımın hedefe uygun şekilde harcadığı’ yönünde şüphelerini dile getirenlerin sesleri giderek yükseliyor” ifadesine yer verildi.Mevcut durumda Washington’un, Zelenskiy yerine Batılı müttefiklerin çoğunu da memnun edecek “daha yönetilebilir ve daha az yolsuzluğa bulaşmış” bir kişinin getirilmesi için seçenekler üzerinde çalıştığı kaydedilirken Beyaz Saray’ın bu değişikliğin Rusya’yla olası müzakerelere daha iyi hazırlanma fırsatını vereceğine inandığı belirtildi.Açıklamada, ABD’li yetkililerin Zelenskiy’in yerini alacak en uygun seçenek olarak eski Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’u değerlendirdiği ifade edildi.SVR, mayıs ayında ABD’nin Ukrayna devlet başkanlığı görevi için Vladimir Zelenskiy’e alternatif bulma çabalarını hızlandırdığını bildirmişti. Ukraynalıların ülke yönetimine karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve savaşın uzamasından dolayı duyduğu memnuniyetsizlikteki artışın ABD ve Avrupa Birliği’ni alarma geçirdiği belirtilmişti. Zelenskiy’e alternatif olacak değerlendirilen isimler arasında eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski başkanı Dmitriy Razumkov’un olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdli-diplomat-sullivan-ukrayna-kurska-girerek-kirmizi-cizgiyi-gecti-1086784425.html
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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), svr, arsen avakov
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), svr, arsen avakov

Rus Dış İstihbaratı: ABD elitinin Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğu artıyor

11:26 13.08.2024 (güncellendi: 11:40 13.08.2024)
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLEUkrayna lideri Zelenskiy ABD
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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ABD eliti mensupları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğun giderek arttığını kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Washington’un Zelenskiy’e alternatif aradığını belirtti.
SVR’in açıklamasında, “Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerde, Kiev’in aldığı ‘milyarlarca dolarlık askeri yardımın hedefe uygun şekilde harcadığı’ yönünde şüphelerini dile getirenlerin sesleri giderek yükseliyor” ifadesine yer verildi.
Mevcut durumda Washington’un, Zelenskiy yerine Batılı müttefiklerin çoğunu da memnun edecek “daha yönetilebilir ve daha az yolsuzluğa bulaşmış” bir kişinin getirilmesi için seçenekler üzerinde çalıştığı kaydedilirken Beyaz Saray’ın bu değişikliğin Rusya’yla olası müzakerelere daha iyi hazırlanma fırsatını vereceğine inandığı belirtildi.
Açıklamada, ABD’li yetkililerin Zelenskiy’in yerini alacak en uygun seçenek olarak eski Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’u değerlendirdiği ifade edildi.
SVR, mayıs ayında ABD’nin Ukrayna devlet başkanlığı görevi için Vladimir Zelenskiy’e alternatif bulma çabalarını hızlandırdığını bildirmişti. Ukraynalıların ülke yönetimine karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve savaşın uzamasından dolayı duyduğu memnuniyetsizlikteki artışın ABD ve Avrupa Birliği’ni alarma geçirdiği belirtilmişti. Zelenskiy’e alternatif olacak değerlendirilen isimler arasında eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski başkanı Dmitriy Razumkov’un olduğu ifade edilmişti.
ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
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