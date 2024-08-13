https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rus-dis-istihbarat-abd-elitinin-zelenskiye-karsi-hosnutsuzlugu-artiyor-1086788438.html

Rus Dış İstihbaratı: ABD elitinin Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğu artıyor

Rus Dış İstihbaratı: ABD elitinin Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğu artıyor

Sputnik Türkiye

ABD eliti mensupları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e karşı hoşnutsuzluğun giderek arttığını kaydeden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR)... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T11:26+0300

2024-08-13T11:26+0300

2024-08-13T11:40+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

rusya dış istihbart servisi (svr)

svr

arsen avakov

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SVR’in açıklamasında, “Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerde, Kiev’in aldığı ‘milyarlarca dolarlık askeri yardımın hedefe uygun şekilde harcadığı’ yönünde şüphelerini dile getirenlerin sesleri giderek yükseliyor” ifadesine yer verildi.Mevcut durumda Washington’un, Zelenskiy yerine Batılı müttefiklerin çoğunu da memnun edecek “daha yönetilebilir ve daha az yolsuzluğa bulaşmış” bir kişinin getirilmesi için seçenekler üzerinde çalıştığı kaydedilirken Beyaz Saray’ın bu değişikliğin Rusya’yla olası müzakerelere daha iyi hazırlanma fırsatını vereceğine inandığı belirtildi.Açıklamada, ABD’li yetkililerin Zelenskiy’in yerini alacak en uygun seçenek olarak eski Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’u değerlendirdiği ifade edildi.SVR, mayıs ayında ABD’nin Ukrayna devlet başkanlığı görevi için Vladimir Zelenskiy’e alternatif bulma çabalarını hızlandırdığını bildirmişti. Ukraynalıların ülke yönetimine karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve savaşın uzamasından dolayı duyduğu memnuniyetsizlikteki artışın ABD ve Avrupa Birliği’ni alarma geçirdiği belirtilmişti. Zelenskiy’e alternatif olacak değerlendirilen isimler arasında eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun yanı sıra, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski başkanı Dmitriy Razumkov’un olduğu ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdli-diplomat-sullivan-ukrayna-kurska-girerek-kirmizi-cizgiyi-gecti-1086784425.html

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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), svr, arsen avakov