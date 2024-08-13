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Rusya, American Express'in lisansını iptal etti
Rusya, American Express'in lisansını iptal etti
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, American Express bankasının faaliyet lisansını iptal ettiğini duyurdu. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T13:30+0300
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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, American Express’in gönüllü tasfiye kararı aldığı ve bu nedenle bankanın bankacılık operasyonlarına ilişkin lisansının iptal edildiği belirtildi.American Express, Moskova yönetiminin Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlatmasının ardından Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında imzaladığı kararnameyle American Express’e gönüllü tasfiye için izin vermişti.Banka, Putin'in hisseleriyle veya kayıtlı sermayedeki paylarıyla işlemlerin yasaklamasını onayladığı yabancı katılımlı 45 bankalık listede yer alıyor. American Express, işletmeyi satmak yerine gönüllü olarak lisansını teslim etmeye karar veren listedeki ilk kuruluş olmuştu.
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rusya, rusya merkez bankası, american express, lisans, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, vladimir putin
rusya, rusya merkez bankası, american express, lisans, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, vladimir putin

Rusya, American Express'in lisansını iptal etti

13:30 13.08.2024
© AP Photo / Patrick SisonThis Oct. 4, 2016, file photo shows a mockup of an American Express Platinum Card provided by the company, in New York.
This Oct. 4, 2016, file photo shows a mockup of an American Express Platinum Card provided by the company, in New York. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Patrick Sison
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Rusya Merkez Bankası, American Express bankasının faaliyet lisansını iptal ettiğini duyurdu.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, American Express’in gönüllü tasfiye kararı aldığı ve bu nedenle bankanın bankacılık operasyonlarına ilişkin lisansının iptal edildiği belirtildi.

American Express, Moskova yönetiminin Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlatmasının ardından Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında imzaladığı kararnameyle American Express’e gönüllü tasfiye için izin vermişti.

Banka, Putin'in hisseleriyle veya kayıtlı sermayedeki paylarıyla işlemlerin yasaklamasını onayladığı yabancı katılımlı 45 bankalık listede yer alıyor.

American Express, işletmeyi satmak yerine gönüllü olarak lisansını teslim etmeye karar veren listedeki ilk kuruluş olmuştu.
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