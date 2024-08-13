https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/rusya-american-expressin-lisansini-iptal-etti-1086791922.html

Rusya, American Express'in lisansını iptal etti

Rusya, American Express'in lisansını iptal etti

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası, American Express bankasının faaliyet lisansını iptal ettiğini duyurdu. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T13:30+0300

2024-08-13T13:30+0300

2024-08-13T13:30+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

american express

lisans

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086791804_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d1e0f7a65501a918a6989c74e75026c8.jpg

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, American Express’in gönüllü tasfiye kararı aldığı ve bu nedenle bankanın bankacılık operasyonlarına ilişkin lisansının iptal edildiği belirtildi.American Express, Moskova yönetiminin Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlatmasının ardından Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında imzaladığı kararnameyle American Express’e gönüllü tasfiye için izin vermişti.Banka, Putin'in hisseleriyle veya kayıtlı sermayedeki paylarıyla işlemlerin yasaklamasını onayladığı yabancı katılımlı 45 bankalık listede yer alıyor. American Express, işletmeyi satmak yerine gönüllü olarak lisansını teslim etmeye karar veren listedeki ilk kuruluş olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-yeni-tepki-alman-hukumeti-tarihe-aykiri-davrandi-1086788850.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya merkez bankası, american express, lisans, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, vladimir putin