https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/alman-tanklari-rus-topraklarina-dondu-yorumuna-yeni-tepki-alman-hukumeti-tarihe-aykiri-davrandi-1086788850.html

'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna yeni tepki: 'Alman hükümeti tarihe aykırı davrandı'

'Alman tankları Rus topraklarına döndü' yorumuna yeni tepki: 'Alman hükümeti tarihe aykırı davrandı'

Sputnik Türkiye

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Alman askeri teçhizatının Kursk Bölgesi'nde kullanılmasına onay veren Alman hükümetinin tarihe aykırı davrandığını ve... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T11:58+0300

2024-08-13T11:58+0300

2024-08-13T11:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

kursk bölgesi

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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Bild gazetesinde yayınlanan ve Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminde kullandığı tanklara atfen 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndü' yorumunu sert dille eleştirdi.Alman gazeteci Flavio von Witzleben'in YouTube kanalına konuk olan Kneissl, Alman askeri teçhizatının Rus topraklarının görülmesinin Rus toplumunda haklı bir öfkeye yol açtığını kaydetti.Alman tanklarının Kursk Bölgesi'ne 1941 yılında girmeye başladığına ve Rusya'nın her yerleşim biriminde Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) ölenlerin anısına dikilmiş bir anıt bulunduğuna dikkat çeken Kneissl, "Alman federal hükümetinin böyle bir durumda bu kadar tarihe aykırı ve anlamsız bir şekilde hareket etmesine anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.Kneissl, Rusya halkının tarihe verdiği önemin de altını çizerek bu özelliğin Rusları ülke tarihindeki benzer durumlara duyarsız kalan Almanlardan ayırdığını belirtti.Söz konusu makalede 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumu yapılarak Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde Almanya'ya ait en az 3 'Marder' tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı yazılmıştı.​​​​​​Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de, Bild'in haberine sert tepki göstermişti.Medvedev, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinde yayınlanan makaleyi 'rövanşist' olarak nitelerken makaledeki 'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü' yorumuna cevaben Berlin'de yer alan Federal Meclis'in (Reichstag) önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

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