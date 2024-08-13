https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdli-diplomat-sullivan-ukrayna-kurska-girerek-kirmizi-cizgiyi-gecti-1086784425.html

ABD’li diplomat Sullivan: Ukrayna, Kursk’a girerek kırmızı çizgiyi geçti

ABD’li diplomat Sullivan: Ukrayna, Kursk’a girerek kırmızı çizgiyi geçti

Sputnik Türkiye

ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi Sullivan, Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’ne saldırarak ‘kırmızı çizgiyi’ aştığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T10:39+0300

2024-08-13T10:39+0300

2024-08-13T10:43+0300

ukrayna krizi

abd

john sullivan

rusya

vladimir putin

ukrayna

ukrayna ordusu

kursk

kırmızı çizgi

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ABD’li diplomat John Sullivan, CNN’e verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırarak çizgiyi aşıp aşmadığı sorusuna, “Muhtemelen öyle. Ruslar, ABD'nin ciddi bir provokasyon ya da terör saldırısı olarak adlandırdıkları bu olayda suç ortağı olduğunu ve bunun Ukraynalıların aştığı bir tür kırmızı çizgi olduğunu düşünmüş olabilirler” dedi.Sullivan, Putin’den Ukrayna ordusunu Rus topraklarından çıkarmak için “mümkün olduğunca kararlı bir şekilde” karşılık vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.6 Ağustos sabahı Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'ni ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdli-senator-grahamdan-sivillerin-oldugu-kursk-saldirisinin-ardindan-zelenskiye-ovgu-1086774052.html

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abd, john sullivan, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kırmızı çizgi