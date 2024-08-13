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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdli-diplomat-sullivan-ukrayna-kurska-girerek-kirmizi-cizgiyi-gecti-1086784425.html
ABD’li diplomat Sullivan: Ukrayna, Kursk’a girerek kırmızı çizgiyi geçti
ABD’li diplomat Sullivan: Ukrayna, Kursk’a girerek kırmızı çizgiyi geçti
Sputnik Türkiye
ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi Sullivan, Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’ne saldırarak ‘kırmızı çizgiyi’ aştığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T10:39+0300
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ukrayna krizi
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ABD’li diplomat John Sullivan, CNN’e verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırarak çizgiyi aşıp aşmadığı sorusuna, “Muhtemelen öyle. Ruslar, ABD'nin ciddi bir provokasyon ya da terör saldırısı olarak adlandırdıkları bu olayda suç ortağı olduğunu ve bunun Ukraynalıların aştığı bir tür kırmızı çizgi olduğunu düşünmüş olabilirler” dedi.Sullivan, Putin’den Ukrayna ordusunu Rus topraklarından çıkarmak için “mümkün olduğunca kararlı bir şekilde” karşılık vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.6 Ağustos sabahı Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'ni ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdli-senator-grahamdan-sivillerin-oldugu-kursk-saldirisinin-ardindan-zelenskiye-ovgu-1086774052.html
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abd, john sullivan, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kırmızı çizgi
abd, john sullivan, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, kırmızı çizgi

ABD’li diplomat Sullivan: Ukrayna, Kursk’a girerek kırmızı çizgiyi geçti

10:39 13.08.2024 (güncellendi: 10:43 13.08.2024)
© AP Photo / Susan WalshABD’nin eski Moskova Büyükelçisi, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan
ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi Sullivan, Ukrayna’nın Kursk Bölgesi’ne saldırarak ‘kırmızı çizgiyi’ aştığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna ordusunu Rus topraklarından çıkarmak için mümkün olduğunca kararlı hareket edeceğini belirtti.
ABD’li diplomat John Sullivan, CNN’e verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ne saldırarak çizgiyi aşıp aşmadığı sorusuna, “Muhtemelen öyle. Ruslar, ABD'nin ciddi bir provokasyon ya da terör saldırısı olarak adlandırdıkları bu olayda suç ortağı olduğunu ve bunun Ukraynalıların aştığı bir tür kırmızı çizgi olduğunu düşünmüş olabilirler” dedi.
Sullivan, Putin’den Ukrayna ordusunu Rus topraklarından çıkarmak için “mümkün olduğunca kararlı bir şekilde” karşılık vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.
6 Ağustos sabahı Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'ni ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
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