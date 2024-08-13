https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/muska-konusan-trump-secilirse-putinle-iyi-gecinmeyi-umuyor-1086778622.html

Musk'a röportaj veren Trump'tan açıklama: Başkan seçilirse Putin ile nasıl bir politika izleyecek?

Musk'a röportaj veren Trump'tan açıklama: Başkan seçilirse Putin ile nasıl bir politika izleyecek?

Sputnik Türkiye

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T08:38+0300

2024-08-13T08:38+0300

2024-08-13T10:12+0300

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X sosyal medya platformununun sahibi Elon Musk’a röportaj veren Trump’ın görüşüne göre, Rusya lideri Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping “sektörün en iyileri”.Başkan olduğu sırada Rusya lideriyle yaptığı görüşme sırasında, Ukrayna’ya saldırmasına karşı uyardığını iddia eden Trump şunu dedi:Cumhuriyetçi aday, mevcut ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna konusunda Rus liderle görüşmeyi reddederek büyük hata yaptığını söyleyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Ukrayna ordsunun insan kaynaklarında büyük sorun yaşadığına dikkat çeken Trump, Kiev’in bu kadar asker açığı varken askeri operasyonlara devam edemeyeceğini belirterek şunu anımsattı:'Putin'le iyi ilişkilerim vardı, Ukrayna savaşı olmazdı'Biden yerine kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını iddia eden Trump, "Hakkımda 2 yıl süren Rusya soruşturmasına rağmen Putin ile iyi ilişkilerim vardı. Kendisi bana saygı duyardı. Biz oturup Ukrayna hakkında konuşurduk" diyerek Ukrayna savaşı başlamadan sorunu çözebileceğini savundu.Trump, "Biden'ın çok kötü olmasının bir nedeni de şu, (ben olsaydım) İsrail saldırısı hiç olmazdı. Rusya asla Ukrayna'ya saldırmazdı. Ülkemizde enflasyon olmazdı ve Afganistan'daki rezalet yaşanmazdı" şeklinde konuştu.Rus lider Putin'in iyi bir müzakereci olduğunu dile getiren Trump, Biden'ın Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilebileceğini söyleyerek aptallık ettiğinin altını çizdi.Ortadoğu'daki durumun iyi gitmediğini ve çatışmaların bölgesel bir düzeye sıçrayabileceğini savunan Trump, böyle bir durumun 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini iddia etti.'Biden'a darbe yapıldı, Harris Biden'dan daha yetersiz'ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmeye zorlandığını savunan Trump, "Bu, ABD Başkanı'na karşı yapılan bir darbeydi. O (Biden) ayrılmak istemedi, ona dediler ki bunu nazikçe de yapabiliriz zor yoldan da yapabiliriz" şeklinde konuştu.Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu savunan Trump, "Onu seçemeyiz, kendisi yetersiz. O, daha bir tane mülakat yapmadı" yorumunu yaptı.Biden'ın zekasının çok düşük olduğunu savunan Trump, "Başkan çok düşük bir zekaya sahip, 30 yıl önce de düşüktü ama şimdi artık hiç kalmamış olabilir" dedi.'5 Kasım'da ülke tarihindeki en önemli seçim yapılacak'Trump, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerin ABD tarihinin en önemli dönüm noktası olacağını savunurken, tüm seçmenlerini sandığa gitmeye çağırdı."5 Kasım ülke tarihimizin en önemli günü olacak. Bu seçimler şimdiye kadarki en önemli seçimler olacak. Muhtemelen tarihimizin en önemli günü olacak. Eğer kazanamazsak herkes için çok üzüleceğim" diyen Trump, rakibi Harris'in kapasitesinin başkanlık için yeterli olmadığını savundu.'Mucize eseri kurtuldum'Röportaj sırasında uzun bir süre kendisine yapılan suikasttan bahseden Trump, kendisini hedef alan kurşundan mucize eseri kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi.Yasa dışı göçmenlerle ilgili bilgilerin yazılı olduğu pankarta bakarken kafasını çevirdiği için o kurşundan kurtulduğunu anlatan Trump, "O yasa dışı göçmenler pankartı hayatımı kurtardı" dedi.Trump, suikasta uğradığı Pensilvanya'nın Butler bölgesine Ekim ayında yeniden giderek burada bir miting daha düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.'ABD'de Demir Kubbe kuracağım'İsrail'in Demir Kubbe adlı füze savunma sistemine sahip olduğunu aktaran Trump, ABD'nin de bu sisteme sahip olması gerektiğini ve başkan olursa bunu yapacağını belirtti.Trump ayrıca, kendisinin tam bir İsrail dostu olduğunu ve bir Yahudi'nin Harris'e nasıl oy vereceğini düşünemediğini ifade ederek, "Eğer İsrail'e inanıyorsanız ve ona (Harris'e) oy verirseniz o Biden'dan daha kötü ve saygısız" değerlendirmesini yaptı.Konuşmasının birkaç yerinde kendisinin başkan olması durumunda 7 Ekim saldırısının ve Ukrayna savaşının olmayacağını iddia eden Trump, her iki olayın sorumlusunun da Biden yönetimi olduğunu savundu.'Yapay zeka alanında Çin'le rekabet için daha fazla enerjiye ihtiyaç var'Öte yandan Trump, yapay zekanın, ülkenin şu anda ürettiği enerjinin iki katını gerektirdiğini belirterek, bu yüzden daha fazla enerji üretilmesi gerekeceğini vurguladı.Trump, "Eğer ülkemiz, yapay zeka konusunda Çin ile rekabetçi olacaksa, çünkü bizim başlıca rakibimiz, çok fazla elektrik gerekecek, şu anda ürettiğimizin neredeyse iki katı kadar elektrik gerekecek" dedi.Röportaj planlanandan geç başladı: Musk, ‘büyük DDOS-saldırısı oldu’ dediABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunun, Trump’la röportajın başlaması gerektiği saatte ‘büyük DDOS-saldırısı’ yaşadığını duyurdu. Saldırı nedeniyle birçok kullanıcının Musk-Trump yayınına erişemediği bildirilirken yaşanan teknik sorun nedeniyle röportajın planlanan saatten geç başladığı belirtildi.Musk, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “X üzerinde büyük bir DDOS saldırısı olduğu görülüyor. Saldırıyı püskürtmek için çalışıyoruz. En kötü ihtimalle, daha az sayıda dinleyiciyle devam edeceğiz ve sohbeti daha sonra yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.Trump’ın seçim merkezi, Musk-Trump röportajı için ‘yüzyılın sohbeti’ olarak tanıtmıştı. Musk, Temmuz ayındaki X paylaşımında, Trump’a destek verdiğini açıklamıştı.

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