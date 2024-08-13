https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/moldovanin-maslatguzari-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1086799832.html
Moldova’nın Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Moldova’nın Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moldova'nın Rusya'daki geçici Maslahatgüzarı Alexander Chetraru'nun Batu ülkeleri tarafından Kiev'e gönderilen... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:48+0300
2024-08-13T17:48+0300
2024-08-13T17:49+0300
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Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Moldova tarafına, 'Moldova Cumhuriyeti'nin devlet olma niteliğinin temeli olan tarafsızlık statüsüne sıkı sıkıya bağlı kalması ve Ukrayna krizinin tırmanmasına katkıda bulunabilecek, Kişinev'in bu krize müdahil olduğunu gösterecek ve Transdinyester çevresindeki durum üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilecek adımlar atmaması' çağrısında bulunulduğu vurgulandı.The Economist dergisi, 31 Temmuz'da Ukrayna ordusunun, ABD'nin teslim etmeyi vaat ettiği 79 F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesini teslim aldığını bildirmişti.Dergide yer alan haberde, bunun Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e teslimatını onaylamasından bir yıl sonra gerçekleştiği de kaydedilmişti.Görev süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını doğrulamıştı.Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/herson-bolgesine-bagli-kahovkada-f-16lar-ilk-kez-goruldu-sivrisinegin-omru-kadar-kisa-olacak-1086637880.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moldova, kişinev
Moldova’nın Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
17:48 13.08.2024 (güncellendi: 17:49 13.08.2024)
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moldova'nın Rusya'daki geçici Maslahatgüzarı Alexander Chetraru'nun Batu ülkeleri tarafından Kiev'e gönderilen F-16 uçaklarının ülkede konuşlandırılacağına dair basında çıkan haberlerin ardından Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Moldova tarafına, 'Moldova Cumhuriyeti'nin devlet olma niteliğinin temeli olan tarafsızlık statüsüne sıkı sıkıya bağlı kalması ve Ukrayna krizinin tırmanmasına katkıda bulunabilecek, Kişinev'in bu krize müdahil olduğunu gösterecek ve Transdinyester çevresindeki durum üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilecek adımlar atmaması' çağrısında bulunulduğu vurgulandı.
The Economist dergisi, 31 Temmuz'da Ukrayna ordusunun, ABD'nin teslim etmeyi vaat ettiği 79 F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesini teslim aldığını bildirmişti.
Dergide yer alan haberde, bunun Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e teslimatını onaylamasından bir yıl sonra gerçekleştiği de kaydedilmişti.
Görev süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını doğrulamıştı.
Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.
Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.