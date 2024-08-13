https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/moldovanin-maslatguzari-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1086799832.html

Moldova’nın Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Moldova’nın Maslahatgüzarı Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moldova'nın Rusya'daki geçici Maslahatgüzarı Alexander Chetraru'nun Batu ülkeleri tarafından Kiev'e gönderilen... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T17:48+0300

2024-08-13T17:48+0300

2024-08-13T17:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

f-16

abd

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

moldova

kişinev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_43:0:879:470_1920x0_80_0_0_a0921d0a320d25f3e9fd8e05a8275792.png

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Moldova tarafına, 'Moldova Cumhuriyeti'nin devlet olma niteliğinin temeli olan tarafsızlık statüsüne sıkı sıkıya bağlı kalması ve Ukrayna krizinin tırmanmasına katkıda bulunabilecek, Kişinev'in bu krize müdahil olduğunu gösterecek ve Transdinyester çevresindeki durum üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilecek adımlar atmaması' çağrısında bulunulduğu vurgulandı.The Economist dergisi, 31 Temmuz'da Ukrayna ordusunun, ABD'nin teslim etmeyi vaat ettiği 79 F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesini teslim aldığını bildirmişti.Dergide yer alan haberde, bunun Başkan Joe Biden yönetiminin Kiev'e teslimatını onaylamasından bir yıl sonra gerçekleştiği de kaydedilmişti.Görev süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen görevini devam ettiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sayı belirtmeden F-16 uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını doğrulamıştı.Daha önce, ABD, Hollanda ve Danimarka liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarından oluşan 'filoları' tedarik etmeyi planladıkları bildirilmişti.Moskova ise hiçbir yabancı teçhizatın Ukrayna’nın çatışma alanındaki durumu kendi lehine değiştirmesine yardımcı olmayacağını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/herson-bolgesine-bagli-kahovkada-f-16lar-ilk-kez-goruldu-sivrisinegin-omru-kadar-kisa-olacak-1086637880.html

ukrayna

abd

rusya

moldova

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moldova, kişinev