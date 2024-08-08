https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/herson-bolgesine-bagli-kahovkada-f-16lar-ilk-kez-goruldu-sivrisinegin-omru-kadar-kisa-olacak-1086637880.html

Herson Bölgesi'ne bağlı Kahovka'da F-16'lar ilk kez görüldü: 'Sivrisineğin ömrü kadar kısa olacak'

Herson Bölgesi'ne bağlı Kahovka'da F-16'lar ilk kez görüldü: 'Sivrisineğin ömrü kadar kısa olacak'

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Kahovka yerleşimi üzerinde ilk kez F-16 savaş uçakları görüldüğü açıklandı. Rus yetkili, F-16'ların hizmet... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T15:45+0300

2024-08-08T15:45+0300

2024-08-08T15:45+0300

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herson

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rusya federasyonu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

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Kahovka yerleşiminin idari amiri Pavel Filipçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait F-16 savaş uçaklarını Kahovka semalarında ilk kez tespit ettiklerini duyurdu.Filipçuk, "Sayın Kahovkalılar, hemşerilerim. Dünden itibaren semtimizin semalarında F-16'lar uçuyor. Bu sadece panik yaratmak, zafere olan inancımızı bastırmak için yapılıyor" dedi.Bu tür çabalara yenik düşülmemesinin ve metanetin korunmasının önem taşıdığını belirten Filipçuk, bu uçakların hizmet ömrünün bir sivrisineğin ömrü kadar kısa olacağının, hepsinin vurulup yok edileceğinin altını çizdi.Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD’nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev’e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz’da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta Telegram kanalından yaptığı paylaşımda F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, F-16'ların tedarikinin cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, uçakların düşürüleceğini ve imha edileceğini açıklamıştı.

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