https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/mitden-usom-ile-ortak-operasyon-teror-orgutlerine-veri-satan-siber-casusluk-agi-cokertildi-1086780840.html

MİT'den USOM ile ortak operasyon: Terör örgütlerine veri satan siber casusluk ağı çökertildi

MİT'den USOM ile ortak operasyon: Terör örgütlerine veri satan siber casusluk ağı çökertildi

Sputnik Türkiye

MİT, Jandarma, USOM'un (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T09:42+0300

2024-08-13T09:42+0300

2024-08-13T10:00+0300

türkiye

mit

ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)

siber

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Türkiye’nin de dahil olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren bir siber casusluk ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen bir operasyonla çökertildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT’in öncülüğünde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile ortak bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren siber casusluk şebekesine mensup 11 kişi gözaltına alındı.Terör örgütleri için hayati bilgiler taşıyordu MİT’in uzun süredir takip ettiği siber casusluk şebekesinin, ele geçirdiği kişisel verileri terör örgütleri de dahil olmak üzere isteyen herkese sattığı belirlendi. Özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgilerin bu ağ tarafından sağlandığı tespit edildi.Birçok siteye erişim engeli getirildi Operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, birçok internet sitesine de erişim engeli getirildi. Gizlilik kararı olan soruşturma kapsamında, ele geçirilen verilerin dikkatle incelenmeye devam ettiği ve soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.MİT, kişisel verilerin korunmasına yönelik siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdüreceğini, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı önleyici ve caydırıcı tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, operasyonların yurt dışındaki bağlantılara da yayılacağı ifade edildi.

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mit, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), siber