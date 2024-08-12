https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/real-madrid-uefa-super-kupa-macinin-kadrosunu-acikladi-arda-guler-listede-1086767758.html
Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı: Arda Güler listede
Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı: Arda Güler listede
Sputnik Türkiye
Real Madrid, Atalanta karşılaşmasının kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler listede yer aldı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T18:35+0300
2024-08-12T18:35+0300
2024-08-12T18:35+0300
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Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 14 Ağustos Çarşamba günü Atalanta ile karşı kaşıya gelecek. Real Madrid'in sosyal medya hesabından maçın kadrosu paylaşıldı.Merak edilen 'Arda Güler kadroda yer alacak mı?' sorusu da cevabını buldu. Arda Güler karşılaşmada orta sahada yer bulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/galatasarayin-yildiz-ismi-ingiltereye-gidiyor-1086766594.html
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Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı: Arda Güler listede
Real Madrid, Atalanta karşılaşmasının kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler listede yer aldı.
Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 14 Ağustos Çarşamba günü Atalanta ile karşı kaşıya gelecek. Real Madrid'in sosyal medya hesabından maçın kadrosu paylaşıldı.
Merak edilen 'Arda Güler kadroda yer alacak mı?' sorusu da cevabını buldu. Arda Güler karşılaşmada orta sahada yer bulacak.