https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/real-madrid-uefa-super-kupa-macinin-kadrosunu-acikladi-arda-guler-listede-1086767758.html

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı: Arda Güler listede

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı: Arda Güler listede

Sputnik Türkiye

Real Madrid, Atalanta karşılaşmasının kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler listede yer aldı. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T18:35+0300

2024-08-12T18:35+0300

2024-08-12T18:35+0300

spor

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Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 14 Ağustos Çarşamba günü Atalanta ile karşı kaşıya gelecek. Real Madrid'in sosyal medya hesabından maçın kadrosu paylaşıldı.Merak edilen 'Arda Güler kadroda yer alacak mı?' sorusu da cevabını buldu. Arda Güler karşılaşmada orta sahada yer bulacak.

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