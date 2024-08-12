https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdli-senator-grahamdan-sivillerin-oldugu-kursk-saldirisinin-ardindan-zelenskiye-ovgu-1086774052.html
ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü
ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü
Sputnik Türkiye
ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kiev ziyareti sırasında Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Kursk... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T23:44+0300
2024-08-12T23:44+0300
2024-08-12T23:44+0300
ukrayna krizi
lindsey graham
abd'li senatör lindsey graham
ukrayna
ukrayna ordusu
kursk
sivil can kaybı
vladimir zelenskiy
kiev
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Daha önce ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı kaybetmeyi göze alamayacağını, bu durumda Ukrayna'nın 10-12 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal kaynaklarından yararlanamayacaklarını açıklayan Graham, başkent Kiev’e gerçekleştirdiği bu ziyaretinde Ukrayna ordusunun Kursk saldırısını ‘mükemmel’ olarak nitelendirirken, Zelenskiy’e hitaben yaptığı konuşmasında, “2 buçuk yıl sonra hala yerinizde durmaya devam ediyorsunuz ve evet, Rusya'ya da girdiniz. Liderliğinizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Graham’ın açıklamaları, Zelensky'in ofisinin resmi Telegram kanalında yayınlanırken, ABD’li Senatör, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı saldırıdan dolayı mutlu olduğunu da vurgularken, “Zaten Rus topraklarındasınız. Bu cesurca ve harika bir davranış. Bunu bize söylemediğiniz ve bizi uyarmadığınız için memnunum ama yaptınız. Ruslar şimdiden bedelini ödüyor” diye konuştu.Daha önce Kursk bölgesinde 12 sivilin öldürüldüğü, aralarında 10 çocuğun da bulunduğu 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Savaş yanlısı açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söylemişti.Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kurskta-yakalanan-ukraynali-esirden-urpertici-itiraf-bize-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1086771795.html
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lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, sivil can kaybı, vladimir zelenskiy, kiev
lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, sivil can kaybı, vladimir zelenskiy, kiev
ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü
ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kiev ziyareti sırasında Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği ve birçok sivilin ölümüne yol açan açan saldırısından dolayı övdü.
Daha önce ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı kaybetmeyi göze alamayacağını, bu durumda Ukrayna'nın 10-12 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal kaynaklarından yararlanamayacaklarını açıklayan Graham, başkent Kiev’e gerçekleştirdiği bu ziyaretinde Ukrayna ordusunun Kursk saldırısını ‘mükemmel’ olarak nitelendirirken, Zelenskiy’e hitaben yaptığı konuşmasında, “2 buçuk yıl sonra hala yerinizde durmaya devam ediyorsunuz ve evet, Rusya'ya da girdiniz. Liderliğinizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Graham’ın açıklamaları, Zelensky'in ofisinin resmi Telegram kanalında yayınlanırken, ABD’li Senatör, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı saldırıdan dolayı mutlu olduğunu da vurgularken, “Zaten Rus topraklarındasınız. Bu cesurca ve harika bir davranış. Bunu bize söylemediğiniz ve bizi uyarmadığınız için memnunum ama yaptınız. Ruslar şimdiden bedelini ödüyor” diye konuştu.
Daha önce Kursk bölgesinde 12 sivilin öldürüldüğü, aralarında 10 çocuğun da bulunduğu 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Savaş yanlısı açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.
İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söylemişti.
Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.