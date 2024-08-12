ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız tamamladı
13:30
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda resesyon endişesi devam ediyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ortadoğu'da 'sinir harbi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Maduro’ya yeni teklif
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdli-senator-grahamdan-sivillerin-oldugu-kursk-saldirisinin-ardindan-zelenskiye-ovgu-1086774052.html
ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü
ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü
Sputnik Türkiye
ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kiev ziyareti sırasında Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Kursk... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T23:44+0300
2024-08-12T23:44+0300
ukrayna krizi
lindsey graham
abd'li senatör lindsey graham
ukrayna
ukrayna ordusu
kursk
sivil can kaybı
vladimir zelenskiy
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084686654_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e8022fd1302604f07f92a2fb21843729.jpg
Daha önce ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı kaybetmeyi göze alamayacağını, bu durumda Ukrayna'nın 10-12 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal kaynaklarından yararlanamayacaklarını açıklayan Graham, başkent Kiev’e gerçekleştirdiği bu ziyaretinde Ukrayna ordusunun Kursk saldırısını ‘mükemmel’ olarak nitelendirirken, Zelenskiy’e hitaben yaptığı konuşmasında, “2 buçuk yıl sonra hala yerinizde durmaya devam ediyorsunuz ve evet, Rusya'ya da girdiniz. Liderliğinizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Graham’ın açıklamaları, Zelensky'in ofisinin resmi Telegram kanalında yayınlanırken, ABD’li Senatör, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı saldırıdan dolayı mutlu olduğunu da vurgularken, “Zaten Rus topraklarındasınız. Bu cesurca ve harika bir davranış. Bunu bize söylemediğiniz ve bizi uyarmadığınız için memnunum ama yaptınız. Ruslar şimdiden bedelini ödüyor” diye konuştu.Daha önce Kursk bölgesinde 12 sivilin öldürüldüğü, aralarında 10 çocuğun da bulunduğu 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Savaş yanlısı açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söylemişti.Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/kurskta-yakalanan-ukraynali-esirden-urpertici-itiraf-bize-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1086771795.html
ukrayna
kursk
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084686654_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_783e22f5b1c4abde86aab6343a8ed228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, sivil can kaybı, vladimir zelenskiy, kiev
lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk, sivil can kaybı, vladimir zelenskiy, kiev

ABD'li Senatör Graham’dan sivillerin öldüğü Kursk saldırısının ardından Zelenskiy’e övgü

23:44 12.08.2024
© AP Photo / Vadim GhirdaABD'li Senatör Lindsey Graham
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Abone ol
ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kiev ziyareti sırasında Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği ve birçok sivilin ölümüne yol açan açan saldırısından dolayı övdü.
Daha önce ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı kaybetmeyi göze alamayacağını, bu durumda Ukrayna'nın 10-12 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal kaynaklarından yararlanamayacaklarını açıklayan Graham, başkent Kiev’e gerçekleştirdiği bu ziyaretinde Ukrayna ordusunun Kursk saldırısını ‘mükemmel’ olarak nitelendirirken, Zelenskiy’e hitaben yaptığı konuşmasında, “2 buçuk yıl sonra hala yerinizde durmaya devam ediyorsunuz ve evet, Rusya'ya da girdiniz. Liderliğinizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Graham’ın açıklamaları, Zelensky'in ofisinin resmi Telegram kanalında yayınlanırken, ABD’li Senatör, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı saldırıdan dolayı mutlu olduğunu da vurgularken, “Zaten Rus topraklarındasınız. Bu cesurca ve harika bir davranış. Bunu bize söylemediğiniz ve bizi uyarmadığınız için memnunum ama yaptınız. Ruslar şimdiden bedelini ödüyor” diye konuştu.
Daha önce Kursk bölgesinde 12 sivilin öldürüldüğü, aralarında 10 çocuğun da bulunduğu 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Savaş yanlısı açıklamalarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.
İsrail-Hamas savaşını İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayan Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin savaşı sona erdirmek için Japonya'ya nükleer bomba atmasının 'doğru karar' olduğunu ve İsrail'e de savaşı sona erdirmek için 'ihtiyaç duydukları' bombaların verilmesi gerektiğini söylemişti.
Meet the Press programında konuşan Graham, "Pearl Harbor'dan sonra Almanlar ve Japonlarla savaşan bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Hiroşima ve Nagazaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı" diye ekledi.
Esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
Ukrayna krizi
Kursk’ta yakalanan Ukraynalı esirden ürpertici itiraf: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
21:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала