https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/koruma-altindaki-tavus-kusunu-yedi-1086806485.html
Koruma altındaki tavus kuşunu yedi
Koruma altındaki tavus kuşunu yedi
Sputnik Türkiye
Koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yiyen Hintli Youtuber, videosunun tepki görmesi sonrası gözaltına alındı. Hindistan'ın Telangana eyaletinde yaşayan... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T20:30+0300
2024-08-13T20:30+0300
2024-08-13T20:31+0300
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tavuskuşu
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hindistan
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Hindistan'da yaşayan YouTuber Kumar, bölgenin ulusal kuşu sayılan ve koruma altında olan tavus kuşunu keserek yedi.Youtube'dan içerik kaldırıldıHindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Kumar'ın gözaltına alındığı ve Yaban Hayatı Koruma Yasası gereği dava açıldığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları, Kumar'ı koruma altındaki hayvanları tüketmeye teşvik etmek ve ulusal bir sembole saygısızlık etmekle suçladı.Youtube'da yayınlanan "tavus kuşu köri" videosu kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/1083873324.html
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hindistan, tavus kuşu, youtube giriş, tavus kuşu boyama, tavus kuşu tüyü, tavus kuşu fiyatları, tavus kuşu yenir mi, tavus kuşu eti, tavus kuşu nesli tükenmekte mi,
hindistan, tavus kuşu, youtube giriş, tavus kuşu boyama, tavus kuşu tüyü, tavus kuşu fiyatları, tavus kuşu yenir mi, tavus kuşu eti, tavus kuşu nesli tükenmekte mi,
Koruma altındaki tavus kuşunu yedi
20:30 13.08.2024 (güncellendi: 20:31 13.08.2024)
Koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yiyen Hintli Youtuber, videosunun tepki görmesi sonrası gözaltına alındı. Hindistan'ın Telangana eyaletinde yaşayan olayda "tavuk kuşu körisi" yemeği hazırladığı ve yediği videoyu paylaşan adam tepki çekti.
Hindistan'da yaşayan YouTuber Kumar, bölgenin ulusal kuşu sayılan ve koruma altında olan tavus kuşunu keserek yedi.
Youtube'dan içerik kaldırıldı
Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Kumar'ın gözaltına alındığı ve Yaban Hayatı Koruma Yasası gereği dava açıldığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları, Kumar'ı koruma altındaki hayvanları tüketmeye teşvik etmek ve ulusal bir sembole saygısızlık etmekle suçladı.
Youtube'da yayınlanan "tavus kuşu köri" videosu kaldırıldı.