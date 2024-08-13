https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/koruma-altindaki-tavus-kusunu-yedi-1086806485.html

Koruma altındaki tavus kuşunu yedi

Koruma altındaki tavus kuşunu yedi

Sputnik Türkiye

Koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yiyen Hintli Youtuber, videosunun tepki görmesi sonrası gözaltına alındı. Hindistan'ın Telangana eyaletinde yaşayan... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

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Hindistan'da yaşayan YouTuber Kumar, bölgenin ulusal kuşu sayılan ve koruma altında olan tavus kuşunu keserek yedi.Youtube'dan içerik kaldırıldıHindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Kumar'ın gözaltına alındığı ve Yaban Hayatı Koruma Yasası gereği dava açıldığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları, Kumar'ı koruma altındaki hayvanları tüketmeye teşvik etmek ve ulusal bir sembole saygısızlık etmekle suçladı.Youtube'da yayınlanan "tavus kuşu köri" videosu kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/1083873324.html

hindistan

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Sputnik Türkiye

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