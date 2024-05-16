Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor

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"Tavus kuşları için uygun ortamı oluşturduk. Burada uzun süre yaşayacaklar. Rehabilitasyon merkezimizin alanı buna uygun. Tavus kuşları merkezimize güzellik katacaklar. Kuşların üremesi de burada devam edecek. Şu ana kadar bir yumurta yaptılar. Bu yumurtayı kuluçka makinesine bıraktık. Bundan sonra doğal ortamda üremelerine devam edecekler. Tavus kuşlarının çoğalarak burada daha büyük sayılarda koloni oluşturmalarına müsaade edeceğiz."