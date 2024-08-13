https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/israil-ordusu-lubnanin-guneyindeki-hizbullah-hedeflerini-vurdu-1086778841.html

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bazı askeri tesisleri hedef aldıklarını duyurdu. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T09:01+0300

2024-08-13T09:01+0300

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İsrail ordusu, Telegram’dan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Hizbullah ait hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini belirtti.Açıklamada, vurulan hedefler arasında Kfarkela, Marvahin ve Mays El Cebal bölgelerindeki Hizbullah'a ait askeri tesisler bulunduğu aktarıldı.İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki karşılıklı saldırılarda sınır bölgesindeki unsurlar hedef alınıyor.Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, İsrail’in saldırıları yüzünden ülkenin güneyinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail de ülkenin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 80 bin vatandaşının benzer durumda olduğunu bildirdi.İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi öldürdüİsrail'in Gazze Şehri'ndeki Şeyh Rıdvan mahallesine sivillerin toplu halde bulunduğu bir yeri bombalaması sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.Al Jazeera televizyonun haberinde, “İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir evi bombalaması sonucu en az iki kişi öldü, altı kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Haberde, İsrail saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

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israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, savaş uçakları, hava saldırısı