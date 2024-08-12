https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/israil-washingtonun-uyarisi-sonrasi-alarma-gecti-1086772512.html
İsrail, Washington’un uyarısı sonrası alarma geçti
İsrail, Washington’un uyarısı sonrası alarma geçti
Sputnik Türkiye
Hamas lideri Haniye’nin Tahran’da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesine İran’ın ne zaman ve nasıl karşılık vereceği merakla beklenirken, Washington’un bu... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T21:55+0300
2024-08-12T21:55+0300
2024-08-12T21:55+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin düşmanlarının tüm tehditlerini ciddiye aldığını vurgularken, gelen açıklamaları takip ettiklerini bildirerek, birliklerin en yüksek alarm durumuna geçtiğini ifade etti.İsrail halkına seslenen Hagari, şu an için iç cepheye yönelik tüm talimatların aynı kaldığını ve devam eden tehdide rağmen yeni bir talimat olmadığını da kaydederken, “Teyakkuzunuz bizim için önemlidir, ancak şu anda komutanlığın savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik yoktur. Eğer böyle bir talimat olursa sizi derhal bilgilendireceğiz” diye konuştu.Hagari, İran'ın önümüzdeki saatlerde İsrail'e saldırma niyetinde olduğu yönündeki bilgilerden haberdar olmadığını da eklerken, ifadesini, “İran'ın önümüzdeki saatlerde saldıracağı yönündeki değerlendirmeden haberdar değiliz ve bu konuda yorum yapmayacağım. Tekrar vurgulamak istiyorum: (iç cepheye yönelik yeni talimatlar konusunda) kamuoyunu derhal bilgilendireceğiz ve mümkün olduğunca önceden uyarıda bulunmaya çalışacağız, bu bizim görevimiz" diye tamamladı.Beyaz Saray uyardıGün içerisinde konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir" uyarısında bulunmuş, kaydadeğer saldırıların olabileceğini belirtip "Hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.Gazetecilere konuşan Kirby, “Bunun belki de bu hafta gerçekleşeceğine dair İsrailli muhataplarımızla aynı endişe ve beklentileri paylaşıyoruz. Konuyu çok yakından izlemeye de devam ediyoruz. Bu noktada, İran ya da vekilleri tarafından bir saldırı olup olmayacağını, bunun neye benzeyeceğini kesin olarak söylemek zor, ancak bunun önemli bir dizi saldırı olabileceği gerçeğine hazırlıklı olmalıyız, bu nedenle son birkaç gündür bölgedeki varlığımızı ve yeteneklerimizi artırdık” diye eklemişti.İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı beklerken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran ve Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi.Bununla birlikte ABD merkezli Axios’un Ortadoğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran’ın nisan ayında İsrail’i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/beyaz-saray-iranin-israile-misillemesi-bu-hafta-olabilir-1086771275.html
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israil iran, misilleme, iran misilleme,
israil iran, misilleme, iran misilleme,
İsrail, Washington’un uyarısı sonrası alarma geçti
Hamas lideri Haniye’nin Tahran’da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesine İran’ın ne zaman ve nasıl karşılık vereceği merakla beklenirken, Washington’un bu hafta içerisinde beklediği misilleme ile ilgili Tel Aviv’ ‘den ‘hazırız’ açıklaması geldi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin düşmanlarının tüm tehditlerini ciddiye aldığını vurgularken, gelen açıklamaları takip ettiklerini bildirerek, birliklerin en yüksek alarm durumuna geçtiğini ifade etti.
İsrail halkına seslenen Hagari, şu an için iç cepheye yönelik tüm talimatların aynı kaldığını ve devam eden tehdide rağmen yeni bir talimat olmadığını da kaydederken, “Teyakkuzunuz bizim için önemlidir, ancak şu anda komutanlığın savunma talimatlarında herhangi bir değişiklik yoktur. Eğer böyle bir talimat olursa sizi derhal bilgilendireceğiz” diye konuştu.
Hagari, İran'ın önümüzdeki saatlerde İsrail'e saldırma niyetinde olduğu yönündeki bilgilerden haberdar olmadığını da eklerken, ifadesini, “İran'ın önümüzdeki saatlerde saldıracağı yönündeki değerlendirmeden haberdar değiliz ve bu konuda yorum yapmayacağım. Tekrar vurgulamak istiyorum: (iç cepheye yönelik yeni talimatlar konusunda) kamuoyunu derhal bilgilendireceğiz ve mümkün olduğunca önceden uyarıda bulunmaya çalışacağız, bu bizim görevimiz" diye tamamladı.
Gün içerisinde konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "İran’ın İsrail’e misillemesi bu hafta olabilir" uyarısında bulunmuş, kaydadeğer saldırıların olabileceğini belirtip "Hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Gazetecilere konuşan Kirby, “Bunun belki de bu hafta gerçekleşeceğine dair İsrailli muhataplarımızla aynı endişe ve beklentileri paylaşıyoruz. Konuyu çok yakından izlemeye de devam ediyoruz. Bu noktada, İran ya da vekilleri tarafından bir saldırı olup olmayacağını, bunun neye benzeyeceğini kesin olarak söylemek zor, ancak bunun önemli bir dizi saldırı olabileceği gerçeğine hazırlıklı olmalıyız, bu nedenle son birkaç gündür bölgedeki varlığımızı ve yeteneklerimizi artırdık” diye eklemişti.
İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı beklerken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran ve Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.
WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi.
Bununla birlikte ABD merkezli Axios’un Ortadoğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran’ın nisan ayında İsrail’i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.