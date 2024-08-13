https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/irandan-hazar-denizinde-tatbikat-1086808594.html

İran’dan Hazar Denizi'nde tatbikat

İran’dan Hazar Denizi'nde tatbikat

Sputnik Türkiye

Haniye’ye yönelik başkent Tahran'daki suikast sonrası bu hafta içinde İsrail’e karşı saldırı düzenleyebileceği iddia edilen İran, stratejik, ticari ve enerji... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T21:29+0300

2024-08-13T21:29+0300

2024-08-13T21:29+0300

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Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İran Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikat, yerel saatle 19:30 ile 20:30 arasında ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde Hazar Denizi'nde gerçekleştirildi.Tatbikatın, Deniz Kuvvetleri'nin savunma hazırlığını artırmak için düzenlendiği belirtilen haberde, Gilan eyaletine bağlı Astara Valiliğinden bir yetkilinin "Halk patlama seslerinden endişe etmesin" ifadelerine yer verildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu da 11-13 Ağustos'ta da ülkenin batısında 3 gün süren tatbikat düzenlemişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin, önümüzdeki günlerde İran tarafından İsrail'e yönelik geniş çaplı bir dizi saldırıya hazırlandığını duyurmuştu.Bununla birlikte İran ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sorumlu birimlerinde, bu ülkenin İsrail'e karşı nisanda düzenlediği saldırı öncesi attığı adımlara benzer şekilde, ‘kayda değer hazırlıklar’ yapıldığı bildirilmişti.Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/israil-washingtonun-uyarisi-sonrasi-alarma-gecti-1086772512.html

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