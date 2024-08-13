https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/gurcistan-iktidari-saakasvili-rusya-ile-2008deki-savasi-disaridan-gelen-emirle-baslatti-1086802368.html

Gürcistan iktidarı: Saakaşvili, Rusya ile 2008'deki savaşı dışarıdan gelen emirle başlattı

Gürcistan iktidarı: Saakaşvili, Rusya ile 2008'deki savaşı dışarıdan gelen emirle başlattı

Sputnik Türkiye

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan’a karşı tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen egemenlik konusunda ısrarcı olduğunu gösteren iktidardaki ‘Gürcü... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T18:48+0300

2024-08-13T18:48+0300

2024-08-13T18:48+0300

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Partinin yazılı açıklaması, Gürcistan TV'sinin Birinci Kanalı tarafından paylaşılırken, açıklamada, "Saakaşvili'nin Ağustos 2008'deki maceracı eylemlerinin zihinsel dengesizliğinin bir sonucu değil, dışarıdan gelen talimatların ve iyi planlanmış bir ihanetin sonucu olduğu bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.Parti, uzun vadeli barışın tesis edilmesi ve kamuoyunun ülkeye ve halka karşı işlenen bu hain suçu kimin işlediğini öğrenmesi için şeffaf bir hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.Dönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili liderliğindeki Gürcistan ordusu, 8 Ağustos 2008 gecesi Güney Osetya'yı Grad çoklu roketatarlarla bombalamıştı.Gürcü birlikleri cumhuriyete saldırırken, başkent Tskhinvali'yi ağır bir şekilde tahrip etti.Birçoğu Rus vatandaşlığına geçmiş olan Güney Osetya halkını savunan Rusya, dönemin devlet başkanı Dmitriy Medvedev’in kararıyla cumhuriyete asker çıkarmış ve 5 gün süren çatışmaların ardından Gürcü ordusunu geri püskürtmüştü.Aynı yılın 26 Ağustos'unda Moskova, Güney Osetya ve bir başka eski Gürcü özerkliği olan Abhazya'nın egemenliğini tanıdığını duyururken, Moskova, defalarca bu kararın mevcut gerçekleri yansıttığını ve revizyona tabi olmadığını ifade etmişti.Öte yandan Gürcistan hala Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımazken, bu bölgeleri kendi toprakları içerisinde görüyor.Hükümet, Rusya-Gürcistan geriliminin yaşandığı dönemdeki hükümeti hainlikle suçluyorGürcistan'da, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyi'nden geçtiğimiz haftalarda yapılan yazılı açıklamada, 16 yıl önce Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan gerilim hatırlatılarak, dönemin Gürcistan yönetiminin ülkesine karşı hainlik yaptığı iddia edilmişti.Güney Osetya Savaşı'nın 16. yıl dönümünde yapılan açıklamada, o dönemde ülkeyi yöneten hükümet eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi:Dönemin Gürcistan hükümetinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 2 Ekim 2008'de Güney Osetya Savaşı'yla ilgili onayladığı kararnameye imza atmasının, Gürcistan tarafının savaşın başlamasında suçlu olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:‘Muhalefet, ülkeyi şimdi de Ukrayna çatışmasının içine çekmeye çalışıyor’Bugün ülkede ana muhalefet partisi olarak faaliyet gösteren Birleşik Ulusal Hareketi'nin, ülkeyi yine bir savaşa çekme çabasında olduğu savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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rusya-gürcistan savaşı, gürcistan rusya savaşı