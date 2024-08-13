https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/filistin-devlet-baskani-abbasin-tbmm-ziyaretinin-detaylari-aciklandi-1086797613.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM ziyaretinin detayları açıklandı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM ziyaretinin detayları açıklandı
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceği ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:03+0300
2024-08-13T17:03+0300
2024-08-13T17:03+0300
israil- filistin çatışması
tbmm
tbmm genel kurulu
recep tayyip erdoğan
numan kurtulmuş
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
mahmud abbas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081418831_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_ad43fa042daa8ba1f6b2fe2b6bf1587a.jpg
1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacağı ifade edilmişti.Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştireceği açıklandı. İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Meclis'te bir araya gelecek.Genel Kurul'un 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacağı ve açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verileceği aktarıldı. Abbas'ın milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırıları anlatacağı dile getirildi. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyeceği belirtildi.Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezeceği duyurulurken Kurtulmuş'un daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis’teki Mermerli Salon'da bir araya geleceği aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdnin-rusya-konusunda-turkiyeye-baskisi-devam-ediyor-muhataplarimiza-vurgulayacagiz-1086797170.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081418831_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_ef4b073bd14df7bb7453c92d4a94653a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, tbmm genel kurulu, recep tayyip erdoğan, numan kurtulmuş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas
tbmm, tbmm genel kurulu, recep tayyip erdoğan, numan kurtulmuş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM ziyaretinin detayları açıklandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceği ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırılarını anlatacağı duyuruldu.
1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.
TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacağı ifade edilmişti.
Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştireceği açıklandı. İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Meclis'te bir araya gelecek.
Genel Kurul'un 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacağı ve açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verileceği aktarıldı. Abbas'ın milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırıları anlatacağı dile getirildi.
Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyeceği belirtildi.
Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezeceği duyurulurken Kurtulmuş'un daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis’teki Mermerli Salon'da bir araya geleceği aktardı.