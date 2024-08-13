https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/filistin-devlet-baskani-abbasin-tbmm-ziyaretinin-detaylari-aciklandi-1086797613.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM ziyaretinin detayları açıklandı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM ziyaretinin detayları açıklandı

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceği ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T17:03+0300

2024-08-13T17:03+0300

2024-08-13T17:03+0300

israil- filistin çatışması

tbmm

tbmm genel kurulu

recep tayyip erdoğan

numan kurtulmuş

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

mahmud abbas

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1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacağı ifade edilmişti.Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştireceği açıklandı. İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Meclis'te bir araya gelecek.Genel Kurul'un 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacağı ve açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verileceği aktarıldı. Abbas'ın milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırıları anlatacağı dile getirildi. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyeceği belirtildi.Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezeceği duyurulurken Kurtulmuş'un daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis’teki Mermerli Salon'da bir araya geleceği aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdnin-rusya-konusunda-turkiyeye-baskisi-devam-ediyor-muhataplarimiza-vurgulayacagiz-1086797170.html

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tbmm, tbmm genel kurulu, recep tayyip erdoğan, numan kurtulmuş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmud abbas