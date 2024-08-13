https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdnin-rusya-konusunda-turkiyeye-baskisi-devam-ediyor-muhataplarimiza-vurgulayacagiz-1086797170.html

ABD'nin Rusya konusunda Türkiye'ye baskısı devam ediyor: 'Muhataplarımıza vurgulayacağız'

ABD'nin Rusya konusunda Türkiye'ye baskısı devam ediyor: 'Muhataplarımıza vurgulayacağız'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında devam edecek ticari faaliyetlere ilişkin meselelerin ABD için... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T16:45+0300

2024-08-13T16:45+0300

2024-08-13T16:45+0300

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Gazetecilere yaptığı açıklamada Büyükelçi Jeff Flake ayrıca ABD'nin Türkiye'den Rusya'ya gittiğini dile getirdiği askeri teçhizat hususunda da kaygılarının devam ettiğini belirterek Ankara'yı bu ihracatı önlemek için işbirliğini artırmaya çağırdı.Flake açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Büyükelçi, hala Türkiye üzerinde giden önemli ürünler gönderildiğini gördüklerini ifade ederek, "Dolayısıyla bu hususta daha iyi bir işbirliği arıyoruz ve pek çok açıdan bunu elde ediyoruz" cümlelerini kaydetti.'Türkiye'den İran'a baskı yapmasını istiyoruz'ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ABD'nin Türkiye ve İran'la ilişkileri olan diğer müttefiklerinden Tahran'ı Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya ikna etmelerini istediğini dile getirdi.Türkiye'de görev süresinin sonuna yaklaştığı belirtilen Büyükelçi Flake, İstanbul'da gazetecilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, Türkiye de dahil olmak üzere İran ile herhangi bir ilişkisi olan tüm müttefiklerinden gerilimi düşürmek üzere Tahran'a 'baskı yapmalarını' istediklerini dile getirdi.Türk muhatapları için "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar" diyen Flake, "Tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" cümlesini kaydetti.'Türkiye-ABD ilişkileri olmadığı kadar iyi bir noktada'Türkiye ve ABD ilişkileri hususunda sorulara yanıt veren Flake, Washington ve Ankara'nın münasebetlerinin 'uzun zamandır olmadığı kadar iyi bir noktada' olduğunu düşündüğünü de öne sürdü. Flake açıklamasında ayrıca bir süre önce Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu değişiminde Türkiye'nin rolüne değinerek, "Müzakere tarafında yer almadılar ama lojistik tarafında önemli bir rol oynadılar" cümlesini dile getirdi.ABD-Türkiye münasebetleri, ABD'nin terör örgütlerine sağladığı destek ve F-35 jet programından çıkarılması nedeniyle gerilmişti.'Türkiye'nin Gazze konusundaki söylemleri muhatap olarak rol oynamasını zorlaştırıyor'Haziran ayında Reuters ajansına verdiği bir mülakatta Flake yine Türkiye'nin 'Batı'ya sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve ABD ile ortaklığının hiç bu kadar güçlü olmadığını' dile getirmişti. Ancak Flake Pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze'deki durumun 'çok zor' olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı söylemlerinin Türkiye'nin bir muhatap olarak rol oynamasını zorlaştırdığını dile getirdi. Flake, Gazze konusunda Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılığının Washington'un ateşkes için 'aktif bir şekilde çağrıda' bulunmaya başlamasının ardından yumuşadığını ancak sürtüşmenin devam ettiğini söyledi.'Yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak'Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya gelen ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod daha sonra ABD basınına verdiği demeçte Türkiye'nin ABD menşeli çiplerin ve Rusya'nın askeri operasyonları için kritik olan diğer parçaların ticaretini durdurması gerektiğini dile getirmişti.Axelrod, Türkiye'yi ABD ordusuyla bağlantılı ekipmanların Rusya'ya ihracatını kısıtlamaması halinde bunun sonuçlarına katlanacağı konusunda uyardıklarını dile getirmişti.Amerikan askeri teknolojisinin Rusya'ya ihracatını durdurmak için Ankara'nın yardımının gerekli olduğunu kaydeden Axelrod, "Türk makamları ve sanayisinin hızlıca ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, yoksa ihracat denetimlerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.Axelrod, Türk hükümetinden ABD menşeli ürünlerin Rusya'ya sevkiyatına yasak getirmesini istediklerini, bu konunun 'acil bir sorun teşkil ettiğini' vurgulamış ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın halihazırda 18 Türk şirketini Rusya'yla ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım listesine dahil ettiğini ve önemli bir ilerleme kaydedilmediği takdirde daha fazla şirketin eklenebileceği hususunda 'uyarıda' bulunmuştu.'ABD'yi çileden çıkarıyor'ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod'un Türkiye'yi Rusya'ya ABD yapımı askeri ekipman konusunda uyarmasının ardından Alman basını da Washington'un bununla ilgili endişelerine yer vermiş ve Almanya'da yayın yapan Berliner Zeitung gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'yla ticarete devam etmesinden son derece rahatsız olduğunu yazmıştı.'Türkiye'nin Rusya'yla yoğun ticareti, ABD'yi çileden çıkarıyor' denen haberde, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Ankara'nın Moskova'yla ticaretinin giderek arttığı vurgulanmış ve Türkiye'nin Rusya'yla ticari işbirliğine bağlılığını korumasının NATO içinde yüksek gerilime yol açabileceği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/alman-basini-turkiyenin-rusyayla-ticareti-abdyi-cileden-cikariyor-1086673044.html

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abd, jeff flake, türkiye, rusya, iran, filistin, israil, matthew axelrod