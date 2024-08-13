https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/etiyopya-ile-somali-gorusmesine-ara-turkiyenin-arabuluculugundaki-gorusme-sabah-devam-edecek-1086775037.html
Etiyopya ile Somali görüşmesine ara: Türkiye'nin arabuluculuğundaki görüşme sabah devam edecek
Etiyopya ile Somali görüşmesine ara: Türkiye'nin arabuluculuğundaki görüşme sabah devam edecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesinin sabah devam edeceği belirtildi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T01:14+0300
2024-08-13T01:14+0300
2024-08-13T01:15+0300
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Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.Daha önce de tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini belirten kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda Türkiye heyetinin 'mekik diplomasisi' yürüttüğünün altını çizmişti.Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü, ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun uzun bir süreç olduğunu kaydetmişti.
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etiyopya, somali, türkiye, arabulucu, arabuluculuk
etiyopya, somali, türkiye, arabulucu, arabuluculuk
Etiyopya ile Somali görüşmesine ara: Türkiye'nin arabuluculuğundaki görüşme sabah devam edecek
01:14 13.08.2024 (güncellendi: 01:15 13.08.2024)
Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesinin sabah devam edeceği belirtildi.
Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.
Daha önce de tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini belirten kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda Türkiye heyetinin 'mekik diplomasisi' yürüttüğünün altını çizmişti.
Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü, ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun uzun bir süreç olduğunu kaydetmişti.