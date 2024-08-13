https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/etiyopya-ile-somali-gorusmesine-ara-turkiyenin-arabuluculugundaki-gorusme-sabah-devam-edecek-1086775037.html

Etiyopya ile Somali görüşmesine ara: Türkiye'nin arabuluculuğundaki görüşme sabah devam edecek

Etiyopya ile Somali görüşmesine ara: Türkiye'nin arabuluculuğundaki görüşme sabah devam edecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesinin sabah devam edeceği belirtildi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T01:14+0300

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etiyopya

somali

türkiye

arabulucu

arabuluculuk

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Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.Daha önce de tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini belirten kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda Türkiye heyetinin 'mekik diplomasisi' yürüttüğünün altını çizmişti.Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü, ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun uzun bir süreç olduğunu kaydetmişti.

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