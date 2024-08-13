https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirdeki-bicakli-saldirganin-avukati-nazi-sempatizani-oldugu-icin-yapti-1086800985.html
Eskişehir'deki bıçaklı saldırganın avukatı konuştu: 'Nazi sempatizanı olduğu için yaptı'
Eskişehir'deki bıçaklı saldırganın avukatı konuştu: 'Nazi sempatizanı olduğu için yaptı'
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de bilgisayar oyunlarından etkilenerek camideki insanlara bıçakla rastgele saldıran Arda K’nin avukatı ilk kez konuştu. Saldırganın avukatı, Arda... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T18:15+0300
2024-08-13T18:15+0300
2024-08-13T18:43+0300
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neo-nazi
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Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K. Nazi sembolleri bulunan çelik yelek ve maske ile Tepebaşı’nda insanlara saldırdı.'Müvekkilim Nazi sempatizanı'Arda K’nin avukatı Samet Bey, müvekkilinin oyunlardan etkilenmediğini, 'Nazi sempatizanı' olduğunu belirtti. Müvekkilinin adli sicil kaydının olmadığını ve akli dengesiyle ilgili de teste tabii tutulacağını açıkladı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü saldırı ile ilgili, “Kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli Arda K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. Yaralı şahıslar tedavileri için şehirde bulunan Hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/sirbistanda-tuna-nehrinden-patlayici-yuklu-nazi-gemisi-cikarildi-1086596410.html
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eskişehir, saldırı, neo-nazi, nazi sempatizanı, arda k, bıçaklı saldırgan, call of duty, saldırı oyunları, roblox açıldı mı, savaş oyunları psikoloji, nazi hayranlığı,
eskişehir, saldırı, neo-nazi, nazi sempatizanı, arda k, bıçaklı saldırgan, call of duty, saldırı oyunları, roblox açıldı mı, savaş oyunları psikoloji, nazi hayranlığı,
Eskişehir'deki bıçaklı saldırganın avukatı konuştu: 'Nazi sempatizanı olduğu için yaptı'
18:15 13.08.2024 (güncellendi: 18:43 13.08.2024)
Eskişehir’de bilgisayar oyunlarından etkilenerek camideki insanlara bıçakla rastgele saldıran Arda K’nin avukatı ilk kez konuştu. Saldırganın avukatı, Arda K'nin 'Nazi sempatizanı' olduğunu açıkladı.
Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K. Nazi sembolleri bulunan çelik yelek ve maske ile Tepebaşı’nda insanlara saldırdı.
'Müvekkilim Nazi sempatizanı'
Arda K’nin avukatı Samet Bey, müvekkilinin oyunlardan etkilenmediğini, 'Nazi sempatizanı' olduğunu belirtti. Müvekkilinin adli sicil kaydının olmadığını ve akli dengesiyle ilgili de teste tabii tutulacağını açıkladı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü saldırı ile ilgili, “Kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli Arda K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. Yaralı şahıslar tedavileri için şehirde bulunan Hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.