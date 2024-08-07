https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/sirbistanda-tuna-nehrinden-patlayici-yuklu-nazi-gemisi-cikarildi-1086596410.html

Sırbistan'da Tuna Nehri'nden patlayıcı yüklü Nazi gemisi çıkarıldı

Sırbistan'da Tuna Nehri'nden patlayıcı yüklü Nazi gemisi çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Tuna Nehri'nin dibinde bulunan bir Nazi gemisinin çıkarıldığı ve yakında 80 geminin daha çıkarılmasının planlandığı belirtildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T17:12+0300

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Sırbistan'da, Nazilerin 1944 yılında Sovyet nehir filosunun ilerlemesini engellemek için batırdığı bir geminin kalıntıları Tuna Nehri'nden çıkarıldı.Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tuna Nehri'nin tabanında toplamda yaklaşık 200 gemi bulunduğunu ve yakın gelecekte yaklaşık 80'ini çıkarmayı planladıklarını belirtti.Vesic, "Her gemi detaylı bir denetime tabi tutulacak, tüm patlayıcılar sökülecek. Birinci geminin fotoğraflarında, geminin üzerinde ne kadar patlayıcı madde bulunduğu görülüyor. Bunların hepsi 80 yıl boyunca Tuna Nehri'ndeydi" dedi.Kızıl Ordu'nun gemi trafiğini sağlamak için 1944'ün sonlarında ve 1945'in başlarında bazı Alman gemilerini nehir tabanından çıkardığını anlatan Vesic, ancak o zamandan beri başka hiç kimsenin bu konuda çalışma yapmadığının altını çizdi.Vesic, süreç tamamlandığında insanların, Tuna Nehri'nin bu bölümünde gemilerin geçişini onlarca yıldır engelleyen batık Nazi gemilerinden bazılarını görebileceğini sözlerine ekledi.

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