https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisinin-yaralandigi-bicakli-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-1086788966.html

Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de yaşanan 18 yaşındaki gencin rastgele 5 kişiyi balta ve bıçakla yaralamasına ilişkin olaya yayın yasağı getirildi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:02+0300

2024-08-13T12:02+0300

2024-08-13T12:02+0300

türkiye

eskişehir

bıçaklama

yayın yasağı

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.Olay, Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda gerçekleşti. Parka gelen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele bıçakla saldırarak 5 kişiyi yaraladı. Yaralananlar arasında T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64) ve C.A. (64) bulunuyordu. Saldırgan, üzerinde kask, yüzünde maske, belinde balta ve hücum yeleği ile dikkat çekerken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma süreci boyunca 'kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haberler dışında, olayla ilgili tüm yazılı ve görsel basında, internet sitelerinde ve diğer medya kuruluşlarında her türlü haber ve yayının' yapılmasını yasakladı. Yayın yasağı, soruşturma tamamlanana kadar geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/oynadigi-savas-oyununun-etkisiyle-etraftakilere-bicak-ve-balta-ile-saldirdi-5-yarali-1086773747.html

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eskişehir, bıçaklama, yayın yasağı