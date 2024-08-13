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Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de yaşanan 18 yaşındaki gencin rastgele 5 kişiyi balta ve bıçakla yaralamasına ilişkin olaya yayın yasağı getirildi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T12:02+0300
2024-08-13T12:02+0300
türkiye
eskişehir
bıçaklama
yayın yasağı
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.Olay, Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda gerçekleşti. Parka gelen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele bıçakla saldırarak 5 kişiyi yaraladı. Yaralananlar arasında T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64) ve C.A. (64) bulunuyordu. Saldırgan, üzerinde kask, yüzünde maske, belinde balta ve hücum yeleği ile dikkat çekerken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma süreci boyunca 'kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haberler dışında, olayla ilgili tüm yazılı ve görsel basında, internet sitelerinde ve diğer medya kuruluşlarında her türlü haber ve yayının' yapılmasını yasakladı. Yayın yasağı, soruşturma tamamlanana kadar geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/oynadigi-savas-oyununun-etkisiyle-etraftakilere-bicak-ve-balta-ile-saldirdi-5-yarali-1086773747.html
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eskişehir, bıçaklama, yayın yasağı
eskişehir, bıçaklama, yayın yasağı

Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

12:02 13.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003Oynadığı savaş oyununun etkisinde kalan genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı
Oynadığı savaş oyununun etkisinde kalan genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003
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Eskişehir'de yaşanan 18 yaşındaki gencin rastgele 5 kişiyi balta ve bıçakla yaralamasına ilişkin olaya yayın yasağı getirildi.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.
Olay, Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda gerçekleşti. Parka gelen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele bıçakla saldırarak 5 kişiyi yaraladı. Yaralananlar arasında T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64) ve C.A. (64) bulunuyordu. Saldırgan, üzerinde kask, yüzünde maske, belinde balta ve hücum yeleği ile dikkat çekerken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma süreci boyunca 'kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haberler dışında, olayla ilgili tüm yazılı ve görsel basında, internet sitelerinde ve diğer medya kuruluşlarında her türlü haber ve yayının' yapılmasını yasakladı.
Yayın yasağı, soruşturma tamamlanana kadar geçerli olacak.
Oynadığı savaş oyununun etkisinde kalan genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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Eskişehir'deki saldırgan gözaltına alındı: Çay bahçesindekilere bıçak ve baltayla saldırdı
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