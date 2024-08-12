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Oynadığı savaş oyununun etkisiyle etraftakilere bıçak ve balta ile saldırdı: 5 yaralı
Oynadığı savaş oyununun etkisiyle etraftakilere bıçak ve balta ile saldırdı: 5 yaralı
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Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisiyle çelik yelek ve kask giyip, yüzünü de maske ile gizleyen 18 yaşındaki saldırgan çay bahçesinde oturanlara... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
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Eskişehir’de Tepebaşı ilçesinde oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturanlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Saldırdığı anları canlı yayında paylaşmışŞüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Bakan Tunç'tan açıklamaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü şu ifadalerle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html
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eskişehir, saldırı, bıçaklı saldırı, oyun, bilgisayar oyunu, yılmaz tunç
eskişehir, saldırı, bıçaklı saldırı, oyun, bilgisayar oyunu, yılmaz tunç

Oynadığı savaş oyununun etkisiyle etraftakilere bıçak ve balta ile saldırdı: 5 yaralı

23:16 12.08.2024 (güncellendi: 23:59 12.08.2024)
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003Oynadığı savaş oyununun etkisinde kalan genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı
Oynadığı savaş oyununun etkisinde kalan genç 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003
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Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisiyle çelik yelek ve kask giyip, yüzünü de maske ile gizleyen 18 yaşındaki saldırgan çay bahçesinde oturanlara saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Tunç saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Eskişehir’de Tepebaşı ilçesinde oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturanlara saldırdı.
Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı.
Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırdığı anları canlı yayında paylaşmış

Şüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü şu ifadalerle açıkladı:

"Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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