https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/oynadigi-savas-oyununun-etkisiyle-etraftakilere-bicak-ve-balta-ile-saldirdi-5-yarali-1086773747.html

Oynadığı savaş oyununun etkisiyle etraftakilere bıçak ve balta ile saldırdı: 5 yaralı

Oynadığı savaş oyununun etkisiyle etraftakilere bıçak ve balta ile saldırdı: 5 yaralı

Sputnik Türkiye

Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisiyle çelik yelek ve kask giyip, yüzünü de maske ile gizleyen 18 yaşındaki saldırgan çay bahçesinde oturanlara... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T23:16+0300

2024-08-12T23:16+0300

2024-08-12T23:59+0300

eskişehir

türkiye

saldırı

bıçaklı saldırı

oyun

bilgisayar oyunu

yılmaz tunç

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Eskişehir’de Tepebaşı ilçesinde oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturanlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Olayda yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Saldırdığı anları canlı yayında paylaşmışŞüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Bakan Tunç'tan açıklamaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü şu ifadalerle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/sokak-roportajina-tutuklama-cumhurbaskanina-hakaret-halki-kin-ve-dusmanliga-alenen-tahrik-etme--1086770063.html

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eskişehir, saldırı, bıçaklı saldırı, oyun, bilgisayar oyunu, yılmaz tunç