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Eski istihbaratçı Ritter: FBI ajanları beni yıllardır izlediklerini itiraf etti
Eski istihbaratçı Ritter: FBI ajanları beni yıllardır izlediklerini itiraf etti
Sputnik Türkiye
Washington'un politikalarına yönelik eleştirel bir tutum sergileyen eski istihbaratçı Ritter, FBI ajanlarından kendisine ilişkin itiraf geldiğini anlattı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının kendisini yıllardır izlediğini itiraf ettiğini söyledi.Geçen hafta FBI tarafından evinde arama yapılan Ritter, Judging Freedom kanalının podcast yayınında FBI ajanlarının arama sırasında "Seni yıllarca takip ettik" dediklerini anlattı.ABD istihbaratına göre Rus medya kuruluşlarıyla etkileşimin, Rusya'nın Washington'daki büyükelçisiyle görüşmenin ve ABD'nin Rusya politikasını eleştiren yayınlara yer vermenin yasak olduğunu belirten Ritter, hakkındaki soruşturmanın da bununla bağlantılı olduğunun altını çizdi.FBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.
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scott ritter, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), arama, rusya, sputnik, radyo sputnik, russia today (rt)

Eski istihbaratçı Ritter: FBI ajanları beni yıllardır izlediklerini itiraf etti

12:57 13.08.2024
© FotoğrafScott Ritter
Scott Ritter - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© Fotoğraf
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Washington'un politikalarına yönelik eleştirel bir tutum sergileyen eski istihbaratçı Ritter, FBI ajanlarından kendisine ilişkin itiraf geldiğini anlattı.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının kendisini yıllardır izlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Geçen hafta FBI tarafından evinde arama yapılan Ritter, Judging Freedom kanalının podcast yayınında FBI ajanlarının arama sırasında "Seni yıllarca takip ettik" dediklerini anlattı.

ABD istihbaratına göre Rus medya kuruluşlarıyla etkileşimin, Rusya'nın Washington'daki büyükelçisiyle görüşmenin ve ABD'nin Rusya politikasını eleştiren yayınlara yer vermenin yasak olduğunu belirten Ritter, hakkındaki soruşturmanın da bununla bağlantılı olduğunun altını çizdi.

FBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.

Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.
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