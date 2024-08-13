https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eski-istihbaratci-ritter-fbi-ajanlari-beni-yillardir-izlediklerini-itiraf-etti-1086790663.html

Eski istihbaratçı Ritter: FBI ajanları beni yıllardır izlediklerini itiraf etti

Eski istihbaratçı Ritter: FBI ajanları beni yıllardır izlediklerini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Washington'un politikalarına yönelik eleştirel bir tutum sergileyen eski istihbaratçı Ritter, FBI ajanlarından kendisine ilişkin itiraf geldiğini anlattı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:57+0300

2024-08-13T12:57+0300

2024-08-13T12:57+0300

dünya

scott ritter

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federal soruşturma bürosu (fbi)

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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının kendisini yıllardır izlediğini itiraf ettiğini söyledi.Geçen hafta FBI tarafından evinde arama yapılan Ritter, Judging Freedom kanalının podcast yayınında FBI ajanlarının arama sırasında "Seni yıllarca takip ettik" dediklerini anlattı.ABD istihbaratına göre Rus medya kuruluşlarıyla etkileşimin, Rusya'nın Washington'daki büyükelçisiyle görüşmenin ve ABD'nin Rusya politikasını eleştiren yayınlara yer vermenin yasak olduğunu belirten Ritter, hakkındaki soruşturmanın da bununla bağlantılı olduğunun altını çizdi.FBI, geçen hafta Ritter'in evinde arama yapmıştı. FBI, Sputnik'e aramanın federal bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirtirken Ritter ise, istihbarat servislerinin aramayı ABD hükümetinin 'kendisinin yabancı ajan yasasını ihlal ettiğine dair çekinceleri' nedeniyle yaptığını ifade etmişti.Telegram hesabından bir video yayınlayan Ritter, "Kolluk kuvvetlerinin sorularına bakınca, görünene göre onları en başta RT ve Sputnik'le ilişkilerim ya da özellikle RT ve Sputnik'ten talimatlar almam ve bunun karşılığında ödeme almam, yani Rus hükümetine çalışmam rahatsız ediyor" diyerek soruşturma kapsamındaki iddiaları ti'ye almıştı.

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scott ritter, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), arama, rusya, sputnik, radyo sputnik, russia today (rt)