https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/esenyurtta-bir-is-yerinin-deposunda-yangin-cikti-1086799706.html

Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı

Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T17:44+0300

2024-08-13T17:44+0300

2024-08-13T18:40+0300

türkiye

esenyurt

yangın

depo

depo

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın dumanını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yangının dumanlarının kilometrelerce öteden görüldüğü bildirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yunanistanda-buyuk-yangin-bir-cocuk-hastanesi-ile-askeri-hastane-tahliye-edildi-1086746873.html

türkiye

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