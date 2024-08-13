https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/esenyurtta-bir-is-yerinin-deposunda-yangin-cikti-1086799706.html
Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı
Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:44+0300
2024-08-13T17:44+0300
2024-08-13T18:40+0300
türkiye
esenyurt
yangın
depo
depo
itfaiye
itfaiye ekipleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086799309_0:375:829:841_1920x0_80_0_0_4138615a9079629a02b817bbea2f7b09.jpg
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın dumanını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Yangının dumanlarının kilometrelerce öteden görüldüğü bildirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yunanistanda-buyuk-yangin-bir-cocuk-hastanesi-ile-askeri-hastane-tahliye-edildi-1086746873.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086799309_0:268:829:890_1920x0_80_0_0_f427c675496c386e10d1196903a83095.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt yangın, migros yangın, esenyurt depo
esenyurt yangın, migros yangın, esenyurt depo
Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı
17:44 13.08.2024 (güncellendi: 18:40 13.08.2024)
Esenyurt'ta bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın dumanını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının dumanlarının kilometrelerce öteden görüldüğü bildirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.