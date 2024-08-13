https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/el-salvador-tarihinin-en-buyuk-dis-yatirimini-turkiyeden-aldi--1086784075.html
El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı
El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı
Sputnik Türkiye
İnternette 'en havalı diktatör' olarak bilinen ve geçen yıllarda sert bir OHAL ile ülkeyi yöneterek kartel sorununu çözdüğünü iddia eden El Salvador'un lideri... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T10:30+0300
2024-08-13T10:30+0300
2024-08-13T10:30+0300
dünya
el salvador
türk
türkiye
liman
kartel
kartel savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052954666_0:157:2001:1282_1920x0_80_0_0_e05d0c2cc94deabd26ace1615f138165.jpg
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türk şirketi Yılport Holding’in iki önemli limanını genişletmek ve yerel liman otoritesiyle birlikte işletmek amacıyla 1,62 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.Bu önemli yatırım kararı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından Pazar akşamı sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bukele, Türkçe olarak internette, 'Ülkemizin tarihindeki en büyük özel yatırım' paylaşımı yaptı. Kapasite üç katına çıkartılacakYılport, El Salvador’un en büyük limanı olan Acajutla’nın kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, 2008 yılında inşası tamamlanan ancak bugüne kadar kapalı kalan doğudaki La Union limanının yenilenmesi için de yatırımlar yapılacak.Bukele’nin açıklamasına göre, La Union limanının faaliyete geçebilmesi için öncelikle tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve böylece daha büyük gemilerin girişine olanak sağlanması gerekecek.Yılport, El Salvador Özerk Liman Yürütme Komisyonu (CEPA) ile birlikte, her iki limanı da 50 yıllık imtiyaz kapsamında ortak olarak işletecek. Ancak, El Salvador yasalarına göre bu tür imtiyazlar en fazla 40 yıl sürebiliyor. Bu nedenle, Yılport’un 50 yıllık işletme süresi için kanunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.s=46
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/unu-tum-dunyaya-yayiliyor-el-salvador-baskani-tum-bilim-insanlarini-ulkesine-davet-etti-1082568357.html
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052954666_40:0:1959:1439_1920x0_80_0_0_5245672a8ca7133261b393c66e23582e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
el salvador, türk, türkiye, liman, kartel, kartel savaşı
el salvador, türk, türkiye, liman, kartel, kartel savaşı
El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı
İnternette 'en havalı diktatör' olarak bilinen ve geçen yıllarda sert bir OHAL ile ülkeyi yöneterek kartel sorununu çözdüğünü iddia eden El Salvador'un lideri Nayip Bukele, ülke tarihinin bir büyük
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türk şirketi Yılport Holding’in iki önemli limanını genişletmek ve yerel liman otoritesiyle birlikte işletmek amacıyla 1,62 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.
Bu önemli yatırım kararı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından Pazar akşamı sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bukele, Türkçe olarak internette, 'Ülkemizin tarihindeki en büyük özel yatırım' paylaşımı yaptı.
Kapasite üç katına çıkartılacak
Yılport, El Salvador’un en büyük limanı olan Acajutla’nın kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, 2008 yılında inşası tamamlanan ancak bugüne kadar kapalı kalan doğudaki La Union limanının yenilenmesi için de yatırımlar yapılacak.
Bukele’nin açıklamasına göre, La Union limanının faaliyete geçebilmesi için öncelikle tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve böylece daha büyük gemilerin girişine olanak sağlanması gerekecek.
Yılport, El Salvador Özerk Liman Yürütme Komisyonu (CEPA) ile birlikte, her iki limanı da 50 yıllık imtiyaz kapsamında ortak olarak işletecek. Ancak, El Salvador yasalarına göre bu tür imtiyazlar en fazla 40 yıl sürebiliyor. Bu nedenle, Yılport’un 50 yıllık işletme süresi için kanunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.s=46