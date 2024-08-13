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El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı
El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı
Sputnik Türkiye
İnternette 'en havalı diktatör' olarak bilinen ve geçen yıllarda sert bir OHAL ile ülkeyi yöneterek kartel sorununu çözdüğünü iddia eden El Salvador'un lideri... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T10:30+0300
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Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türk şirketi Yılport Holding’in iki önemli limanını genişletmek ve yerel liman otoritesiyle birlikte işletmek amacıyla 1,62 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.Bu önemli yatırım kararı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından Pazar akşamı sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bukele, Türkçe olarak internette, 'Ülkemizin tarihindeki en büyük özel yatırım' paylaşımı yaptı. Kapasite üç katına çıkartılacakYılport, El Salvador’un en büyük limanı olan Acajutla’nın kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, 2008 yılında inşası tamamlanan ancak bugüne kadar kapalı kalan doğudaki La Union limanının yenilenmesi için de yatırımlar yapılacak.Bukele’nin açıklamasına göre, La Union limanının faaliyete geçebilmesi için öncelikle tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve böylece daha büyük gemilerin girişine olanak sağlanması gerekecek.Yılport, El Salvador Özerk Liman Yürütme Komisyonu (CEPA) ile birlikte, her iki limanı da 50 yıllık imtiyaz kapsamında ortak olarak işletecek. Ancak, El Salvador yasalarına göre bu tür imtiyazlar en fazla 40 yıl sürebiliyor. Bu nedenle, Yılport’un 50 yıllık işletme süresi için kanunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.s=46
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el salvador, türk, türkiye, liman, kartel, kartel savaşı
el salvador, türk, türkiye, liman, kartel, kartel savaşı

El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı

10:30 13.08.2024
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Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© Twitter
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İnternette 'en havalı diktatör' olarak bilinen ve geçen yıllarda sert bir OHAL ile ülkeyi yöneterek kartel sorununu çözdüğünü iddia eden El Salvador'un lideri Nayip Bukele, ülke tarihinin bir büyük
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türk şirketi Yılport Holding’in iki önemli limanını genişletmek ve yerel liman otoritesiyle birlikte işletmek amacıyla 1,62 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.
Bu önemli yatırım kararı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından Pazar akşamı sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bukele, Türkçe olarak internette, 'Ülkemizin tarihindeki en büyük özel yatırım' paylaşımı yaptı.

Kapasite üç katına çıkartılacak

Yılport, El Salvador’un en büyük limanı olan Acajutla’nın kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, 2008 yılında inşası tamamlanan ancak bugüne kadar kapalı kalan doğudaki La Union limanının yenilenmesi için de yatırımlar yapılacak.
Bukele’nin açıklamasına göre, La Union limanının faaliyete geçebilmesi için öncelikle tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve böylece daha büyük gemilerin girişine olanak sağlanması gerekecek.
Yılport, El Salvador Özerk Liman Yürütme Komisyonu (CEPA) ile birlikte, her iki limanı da 50 yıllık imtiyaz kapsamında ortak olarak işletecek. Ancak, El Salvador yasalarına göre bu tür imtiyazlar en fazla 40 yıl sürebiliyor. Bu nedenle, Yılport’un 50 yıllık işletme süresi için kanunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.s=46
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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