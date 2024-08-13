https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/el-salvador-tarihinin-en-buyuk-dis-yatirimini-turkiyeden-aldi--1086784075.html

El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı

El Salvador tarihinin en büyük dış yatırımını Türkiye'den aldı

Sputnik Türkiye

İnternette 'en havalı diktatör' olarak bilinen ve geçen yıllarda sert bir OHAL ile ülkeyi yöneterek kartel sorununu çözdüğünü iddia eden El Salvador'un lideri... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T10:30+0300

2024-08-13T10:30+0300

2024-08-13T10:30+0300

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türk şirketi Yılport Holding’in iki önemli limanını genişletmek ve yerel liman otoritesiyle birlikte işletmek amacıyla 1,62 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.Bu önemli yatırım kararı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından Pazar akşamı sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bukele, Türkçe olarak internette, 'Ülkemizin tarihindeki en büyük özel yatırım' paylaşımı yaptı. Kapasite üç katına çıkartılacakYılport, El Salvador’un en büyük limanı olan Acajutla’nın kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, 2008 yılında inşası tamamlanan ancak bugüne kadar kapalı kalan doğudaki La Union limanının yenilenmesi için de yatırımlar yapılacak.Bukele’nin açıklamasına göre, La Union limanının faaliyete geçebilmesi için öncelikle tarama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve böylece daha büyük gemilerin girişine olanak sağlanması gerekecek.Yılport, El Salvador Özerk Liman Yürütme Komisyonu (CEPA) ile birlikte, her iki limanı da 50 yıllık imtiyaz kapsamında ortak olarak işletecek. Ancak, El Salvador yasalarına göre bu tür imtiyazlar en fazla 40 yıl sürebiliyor. Bu nedenle, Yılport’un 50 yıllık işletme süresi için kanunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.s=46

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/unu-tum-dunyaya-yayiliyor-el-salvador-baskani-tum-bilim-insanlarini-ulkesine-davet-etti-1082568357.html

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