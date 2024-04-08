https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/unu-tum-dunyaya-yayiliyor-el-salvador-baskani-tum-bilim-insanlarini-ulkesine-davet-etti-1082568357.html
Ünü tüm dünyaya yayılıyor: El Salvador Başkanı, tüm bilim insanlarını ülkesine davet etti
Ünü tüm dünyaya yayılıyor: El Salvador Başkanı, tüm bilim insanlarını ülkesine davet etti
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda ülkede sert bir rejimle çetelerle mücadele ederek büyük oranda şehirlerdeki güveni sağlayan ve internette 'en havalı diktatör' olarak tanınan El... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:38+0300
2024-04-08T10:38+0300
2024-04-08T10:38+0300
dünya
nayib bukele
el salvador
başkan
diktatörlük
bitcoin
bitcoin madenciliği
bilim insanı
çete
güney amerika
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Yakın zamanda ülkede sert bir rejimle çetelerle mücadele ederek büyük oranda şehirlerdeki güveni sağlayan ve internette 'en havalı diktatör' olarak tanınan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, aktif kullandığı X hesabında ülkesine gelecek yabancı bilim insanı, mühendis, doktor gibi 5 bin kişiye ücretsiz vatandaşlık ve pasaport vereceğini açıkladı. Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı. Bukele'nin paylaşımı, X platformunda yaklaşık 11 milyon görüntülenme aldı. 'Bitcoin kralı olarak da geçiyor'El Salvador, Bukele yönetiminde ekonomiyi canlandırmak için ülkede yasal para birimini Bitcoin yapmış, ülkenin her yerinde Bitcoin kabul edilen para birimi olarak geçmeye başlamıştı. Böylece Bitcoin resmi olarak ilk defa bir ülkede tanınmış oldu. Zamanında Türkiye için 'Ah Türkiyem' demiştiEl Salvador Devlet Başkanı Bukele, 2022'nin Ocak ayında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmüştü. Bukele, sosyal medya hesabında "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220125/el-salvador-baskani-bukele-ah-turkiyem-guzel-insanlarin-guzel-ulkesi-1053111553.html
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nayib bukele, el salvador, başkan, diktatörlük, bitcoin, bitcoin madenciliği, bilim insanı, çete, güney amerika, türkiye, recep tayyip erdoğan
nayib bukele, el salvador, başkan, diktatörlük, bitcoin, bitcoin madenciliği, bilim insanı, çete, güney amerika, türkiye, recep tayyip erdoğan
Yakın zamanda ülkede sert bir rejimle çetelerle mücadele ederek büyük oranda şehirlerdeki güveni sağlayan ve internette 'en havalı diktatör' olarak tanınan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, aktif kullandığı X hesabında ülkesine gelecek yabancı bilim insanı, mühendis, doktor gibi 5 bin kişiye ücretsiz vatandaşlık ve pasaport vereceğini açıkladı.
Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı.
Bukele'nin paylaşımı, X platformunda yaklaşık 11 milyon görüntülenme aldı.
'Bitcoin kralı olarak da geçiyor'
El Salvador, Bukele yönetiminde ekonomiyi canlandırmak için ülkede yasal para birimini Bitcoin yapmış, ülkenin her yerinde Bitcoin kabul edilen para birimi olarak geçmeye başlamıştı. Böylece Bitcoin resmi olarak ilk defa bir ülkede tanınmış oldu.
Zamanında Türkiye için 'Ah Türkiyem' demişti
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, 2022'nin Ocak ayında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmüştü. Bukele, sosyal medya hesabında "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullanmıştı.