https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/unu-tum-dunyaya-yayiliyor-el-salvador-baskani-tum-bilim-insanlarini-ulkesine-davet-etti-1082568357.html

Ünü tüm dünyaya yayılıyor: El Salvador Başkanı, tüm bilim insanlarını ülkesine davet etti

Ünü tüm dünyaya yayılıyor: El Salvador Başkanı, tüm bilim insanlarını ülkesine davet etti

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda ülkede sert bir rejimle çetelerle mücadele ederek büyük oranda şehirlerdeki güveni sağlayan ve internette 'en havalı diktatör' olarak tanınan El... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T10:38+0300

2024-04-08T10:38+0300

2024-04-08T10:38+0300

dünya

nayib bukele

el salvador

başkan

diktatörlük

bitcoin

bitcoin madenciliği

bilim insanı

çete

güney amerika

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Yakın zamanda ülkede sert bir rejimle çetelerle mücadele ederek büyük oranda şehirlerdeki güveni sağlayan ve internette 'en havalı diktatör' olarak tanınan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, aktif kullandığı X hesabında ülkesine gelecek yabancı bilim insanı, mühendis, doktor gibi 5 bin kişiye ücretsiz vatandaşlık ve pasaport vereceğini açıkladı. Bukele, ayrıca pasaporta başvuran yüksek nitelikli çalışanların aileleri ve varlıklarının ülkeye taşınması için bu alandaki vergileri kaldıracakları bilgisini paylaşarak, bu programın El Salvador'un geleceğine büyük etkisi olacağını vurguladı. Bukele'nin paylaşımı, X platformunda yaklaşık 11 milyon görüntülenme aldı. 'Bitcoin kralı olarak da geçiyor'El Salvador, Bukele yönetiminde ekonomiyi canlandırmak için ülkede yasal para birimini Bitcoin yapmış, ülkenin her yerinde Bitcoin kabul edilen para birimi olarak geçmeye başlamıştı. Böylece Bitcoin resmi olarak ilk defa bir ülkede tanınmış oldu. Zamanında Türkiye için 'Ah Türkiyem' demiştiEl Salvador Devlet Başkanı Bukele, 2022'nin Ocak ayında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmüştü. Bukele, sosyal medya hesabında "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220125/el-salvador-baskani-bukele-ah-turkiyem-guzel-insanlarin-guzel-ulkesi-1053111553.html

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nayib bukele, el salvador, başkan, diktatörlük, bitcoin, bitcoin madenciliği, bilim insanı, çete, güney amerika, türkiye, recep tayyip erdoğan