https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-turkiyede-maymun-cicegi-aciklamasi-tum-onlemler-alindi-1086680528.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'de 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Tüm önlemler alındı'
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'de 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Tüm önlemler alındı'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakasının tespit edilmediğini duyurdu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:47+0300
2024-08-09T14:47+0300
2024-08-09T14:47+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
maymun çiçeği virüsü
afrika
türkiye
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/afrikada-maymun-cicegi-alarmi-acil-durum-ilan-edilecek-1086654501.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, maymun çiçeği virüsü, afrika, türkiye
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, maymun çiçeği virüsü, afrika, türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'de 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Tüm önlemler alındı'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakasının tespit edilmediğini duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir.