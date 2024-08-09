Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye'de 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Tüm önlemler alındı'

Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir.