https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/deniz-turizmi-icin-yeni-sistem-seyir-izin-belgesi-e-devlette-1086796380.html
Deniz turizmi için yeni sistem: Seyir izin belgesi e-Devlet'te
Deniz turizmi için yeni sistem: Seyir izin belgesi e-Devlet'te
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyurusu yapılan yeni sistem ile tekne sahipleri ve acenteler izin belgesi almak için e-devlet... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T16:24+0300
2024-08-13T16:24+0300
2024-08-13T16:28+0300
türkiye
vergi
vergi dairesi
tekne
belge
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
sistem
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Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını ve tekne sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Belge, kağıt ortamında farklı bakanlıklarca fiziki onay ile düzenlenirken, 12 Temmuz 2024 itibarıyla teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı SİBS'yi güncelleyerek yeni sistemi devreye aldık. Güncellenen yeni sistemle, vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için izin belgesi işlemlerini, e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek kendilerinin yapmalarına imkan sağladık." Bakan Uraloğlu, yeni sistemle tekne sahibi değişikliğinin olması durumunda e-devlet şifresi ile dijital ortamda hızlı şekilde yapılacağını açıkladı.Belge ücreti çevrim içi ödenebilecekBakan Uraloğlu, e-devlet ile hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerin tamamlanmasını amaçladıklarını duyurdu.Ayrıca belge ücretinin sistem üzerinden oluşturulan ödeme koduyla ödenebilmesi ve ödeme çevrim içi sistemde göründüğünden ilave makbuz beyanına gerek bulunmaması kolaylığını anlatan Bakan Uraloğlu, "Online ödeme sistemi ile belge ve harç eşleştiğinden herhangi bir vergi kaybı da olmayacak." ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskani-erdogan-devlet-butcesinden-tek-kurus-harcamadan-cukurova-havalimanini-insa-ettik---1086709039.html
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deniz, seyir izin belgesi, seyir izin belgesi e devlet, e devlet giriş, abdülkadir uraloğlu, seyir izin belgesi alma, tekne sahibi olmak, tekne turu,
deniz, seyir izin belgesi, seyir izin belgesi e devlet, e devlet giriş, abdülkadir uraloğlu, seyir izin belgesi alma, tekne sahibi olmak, tekne turu,
Deniz turizmi için yeni sistem: Seyir izin belgesi e-Devlet'te
16:24 13.08.2024 (güncellendi: 16:28 13.08.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyurusu yapılan yeni sistem ile tekne sahipleri ve acenteler izin belgesi almak için e-devlet sistemini kullanabilecek. Yeni sistem ile vergi ödemeleri online şekilde yapılabilecek.
Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını ve tekne sahiplerinin kullanımına sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Belge, kağıt ortamında farklı bakanlıklarca fiziki onay ile düzenlenirken, 12 Temmuz 2024 itibarıyla teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı SİBS'yi güncelleyerek yeni sistemi devreye aldık. Güncellenen yeni sistemle, vatandaşların sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için izin belgesi işlemlerini, e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek kendilerinin yapmalarına imkan sağladık."
Bakan Uraloğlu, yeni sistemle tekne sahibi değişikliğinin olması durumunda e-devlet şifresi ile dijital ortamda hızlı şekilde yapılacağını açıkladı.
Belge ücreti çevrim içi ödenebilecek
Bakan Uraloğlu, e-devlet ile hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerin tamamlanmasını amaçladıklarını duyurdu.
Ayrıca belge ücretinin sistem üzerinden oluşturulan ödeme koduyla ödenebilmesi ve ödeme çevrim içi sistemde göründüğünden ilave makbuz beyanına gerek bulunmaması kolaylığını anlatan Bakan Uraloğlu, "Online ödeme sistemi ile belge ve harç eşleştiğinden herhangi bir vergi kaybı da olmayacak." ifadesinde bulundu.