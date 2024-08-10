Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet bütçesinden tek kuruş harcamadan Çukurova Havalimanı'nı inşa ettik

Bugün Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Bugün Mersin ve Adana’nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.Bugün sadece bir havalimanı değil Yenice'mizden tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Çukurva Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu 3 bin 500 metre. Havalimanımıza yatırım miktarı 608 milyon 500 bin eurodur. Havalimanımızda 3 bin kişi istihdam edecek. Çukurva Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu 3 bin 500 metre. Havalimanımıza yatırım miktarı 608 milyon 500 bin eurodur. Havalimanımızda 3 bin kişi istihdam edecek.

Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35, Mersin'e mesafesi 49 kilometre. Havalimanımız sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak.Çukurova Havalimanı bölge ihracatına çarpan etkisi yapacak. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan eserleri tamamladık. Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35, Mersin'e mesafesi 49 kilometre. Havalimanımız sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak.Çukurova Havalimanı bölge ihracatına çarpan etkisi yapacak. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan eserleri tamamladık.

Çukurova Havalimanı'mızı Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Mersin Adana seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Çukurova Havalimanı'mızı Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Mersin Adana seyahat süresi 35 dakikaya inecek.

Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Şakirpaşa Havaalanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Şakirpaşa Havaalanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

Muhalefetin işi gücü yalan üretmek, tutmayacak bu yalanlarınız. Vatandaşlarımızı provoke ederrek neyi amaçlıyorsunuz. Muhalaefet hizmeti sahiplenmek yerine havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı ve Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarakk yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Muhalefetin işi gücü yalan üretmek, tutmayacak bu yalanlarınız. Vatandaşlarımızı provoke ederrek neyi amaçlıyorsunuz. Muhalaefet hizmeti sahiplenmek yerine havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı ve Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarakk yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir.