https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/ugandada-cop-sahasinda-yasanan-heyelan-23-can-aldi-1086747567.html
Uganda'da çöp sahasında yaşanan heyelan 23 can aldı
Uganda'da çöp sahasında yaşanan heyelan 23 can aldı
Sputnik Türkiye
Uganda'nın başkenti Kampala'nın tek çöp toplama alanında yaşanan heyelan felaketinde can kaybı 23'ü buldu. 9 Ağustos Cuma meydana gelen heyelandan 14 yaralı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T10:56+0300
2024-08-12T10:56+0300
2024-08-12T10:56+0300
dünya
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heyelan
doğal afet
doğal felaket
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Cuma günü geç saatlerde gerçekleşen heyelan, Uganda'nın başkenti Kampala'da bulunan tek çöp dökme alanında yaşandı. Kampala başkenti otoritesi, durumu 'yapısal kaynaklı çöküş' olarak tanımladı.Kampala Başkent İdaresi sözcüsü Daniel Nuwe Abine, "14 kişinin yaralandığını ancak bazılarının hastaneden taburcu edildiğini" belirtmişti.Uganda'nın Daily Monitor gazetesinin habere göre, Daniel Nuwe Abine, pazar günü ölü sayısını açıkladı.Yetkililer, işçilerin cesetleri bulmak için enkazda kazı yapmaya devam etmesiyle birlikte, Uganda'daki çöp sahasında meydana gelen heyelandan kaynaklanan ölü sayısının Pazar günü 23'e yükseldiğini söyledi.Uganda Kızılhaçı, heyelan nedeniyle yerlerinden edilenler için olay yerinin yakınına çadırlar kurulduğunu ve cesetlerin aranmasına yardımcı olduğunu söyledi.2015 yılında kapatılacaktıKiteezi çöplüğü şehrin tek çöplüğü ve yetkililer yıllardır bu konuda uyarılarda bulunuyor. Belediye Başkanı Erias Lukwago, çöplüğün 2001 yılında kurulduğunu ve 2015 yılında kapatılmasının planlandığını söyledi.Belediye Başkanı Erias Lukwago sosyal medyada paylaştığı gönderisinde, "O zamandan beri çöp dağları birikti ve tüm çöp sahası ne zaman çökeceği bilinmeyen bir felaket haline geldi," dedi. Kitteezi'nin devre dışı bırakılması gerektiğini ve sahada daha fazla çöp atılmaması yönünde talimat verdiklerini söyledi. "Bu ulusal krizi ele almak için Parlamento'nun acilen toplanmasını talep ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/abd-ve-nepalde-tropikal-afetler-can-almaya-devam-ediyor-1086704129.html
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doğal afet, heyelan, uganda, dünya
doğal afet, heyelan, uganda, dünya
Uganda'da çöp sahasında yaşanan heyelan 23 can aldı
Uganda'nın başkenti Kampala'nın tek çöp toplama alanında yaşanan heyelan felaketinde can kaybı 23'ü buldu. 9 Ağustos Cuma meydana gelen heyelandan 14 yaralı çıkarıldığı ve bazılarının taburcu edildiği bildirildi.
Cuma günü geç saatlerde gerçekleşen heyelan, Uganda'nın başkenti Kampala'da bulunan tek çöp dökme alanında yaşandı. Kampala başkenti otoritesi, durumu 'yapısal kaynaklı çöküş' olarak tanımladı.
Kampala Başkent İdaresi sözcüsü Daniel Nuwe Abine, "14 kişinin yaralandığını ancak bazılarının hastaneden taburcu edildiğini" belirtmişti.
Uganda'nın Daily Monitor gazetesinin habere göre, Daniel Nuwe Abine, pazar günü ölü sayısını açıkladı.
Yetkililer, işçilerin cesetleri bulmak için enkazda kazı yapmaya devam etmesiyle birlikte, Uganda'daki çöp sahasında meydana gelen heyelandan kaynaklanan ölü sayısının Pazar günü 23'e yükseldiğini söyledi.
Uganda Kızılhaçı, heyelan nedeniyle yerlerinden edilenler için olay yerinin yakınına çadırlar kurulduğunu ve cesetlerin aranmasına yardımcı olduğunu söyledi.
2015 yılında kapatılacaktı
Kiteezi çöplüğü şehrin tek çöplüğü ve yetkililer yıllardır bu konuda uyarılarda bulunuyor. Belediye Başkanı Erias Lukwago, çöplüğün 2001 yılında kurulduğunu ve 2015 yılında kapatılmasının planlandığını söyledi.
Belediye Başkanı Erias Lukwago sosyal medyada paylaştığı gönderisinde, "O zamandan beri çöp dağları birikti ve tüm çöp sahası ne zaman çökeceği bilinmeyen bir felaket haline geldi," dedi.
Kitteezi'nin devre dışı bırakılması gerektiğini ve sahada daha fazla çöp atılmaması yönünde talimat verdiklerini söyledi. "Bu ulusal krizi ele almak için Parlamento'nun acilen toplanmasını talep ediyoruz" dedi.