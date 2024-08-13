https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/army-2024-forumunda-yaklasik-500-milyar-ruble-tutarinda-devlet-kontratlari-imzalandi-1086793965.html
Army 2024 Forumu’nda yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratları imzalandı
Army 2024 Forumu’nda yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratları imzalandı
Sputnik Türkiye
Moskova bölgesinde düzenlenen Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında son bir günde yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratlarının... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T16:07+0300
2024-08-13T16:07+0300
2024-08-13T16:08+0300
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army-2024
army-2024 uluslararası askeri forumu
sözleşme
anatoliy gulyayev
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında son bir günde yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 4.5 milyar dolar) tutarında devlet kontratlarının imzalandığını, böylece 500 ana muharebe silahının yanı sıra 1 milyonun üzerinde silahın Rus ordusuna teslim edileceğini belirtti.Devlet savunma siparişlerinin 2024 yılına ait tamamının ve 2025 yılına ait olanların yüzde 98’inin sözleşmelerinin yapıldığına dikkat çeken Gulyayev, şunları söyledi:Tümgeneral Gulyayev, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un modern askeri çatışmalarda başarıya ulaşmanın temel koşullarından birinin Rus Silahlı Kuvvetleri’ne başta hassas silahlar olmak üzere silah sağlamak olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Bizim ortak görevimiz ise bu koşulun yerine getirilmesini sağlamaktır” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rosoboroneksport-army-2024-forumunda-ilk-kez-lancet-e-sisteminin-sunumunu-yapti-1086757497.html
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army-2024, army-2024 uluslararası askeri forumu, sözleşme, anatoliy gulyayev
army-2024, army-2024 uluslararası askeri forumu, sözleşme, anatoliy gulyayev
Army 2024 Forumu’nda yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratları imzalandı
16:07 13.08.2024 (güncellendi: 16:08 13.08.2024)
Moskova bölgesinde düzenlenen Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında son bir günde yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratlarının imzalandığı bildirildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında son bir günde yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 4.5 milyar dolar) tutarında devlet kontratlarının imzalandığını, böylece 500 ana muharebe silahının yanı sıra 1 milyonun üzerinde silahın Rus ordusuna teslim edileceğini belirtti.
Devlet savunma siparişlerinin 2024 yılına ait tamamının ve 2025 yılına ait olanların yüzde 98’inin sözleşmelerinin yapıldığına dikkat çeken Gulyayev, şunları söyledi:
Bugün imzalanan ve imzaya sunulan sözleşmelerin toplam tutarı neredeyse yarım trilyon, yaklaşık 500 milyar rubledir. Buna göre 500 adet ana muharebe silahının yanı sıra çeşitli kalibrelerde yaklaşık 1 milyon silah daha teslim alacağız. Bu nedenle sizlerden bu ek görevi sorumlu bir şekilde yerine getirmenizi rica ederim.
Tümgeneral Gulyayev, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un modern askeri çatışmalarda başarıya ulaşmanın temel koşullarından birinin Rus Silahlı Kuvvetleri’ne başta hassas silahlar olmak üzere silah sağlamak olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Bizim ortak görevimiz ise bu koşulun yerine getirilmesini sağlamaktır” vurgusunu yaptı.