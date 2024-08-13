https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/army-2024-forumunda-yaklasik-500-milyar-ruble-tutarinda-devlet-kontratlari-imzalandi-1086793965.html

Army 2024 Forumu’nda yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratları imzalandı

Army 2024 Forumu’nda yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratları imzalandı

Sputnik Türkiye

Moskova bölgesinde düzenlenen Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında son bir günde yaklaşık 500 milyar ruble tutarında devlet kontratlarının... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T16:07+0300

2024-08-13T16:07+0300

2024-08-13T16:08+0300

dünya

army-2024

army-2024 uluslararası askeri forumu

sözleşme

anatoliy gulyayev

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Silah Dairesi Başkanı Tümgeneral Anatoliy Gulyayev, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında son bir günde yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 4.5 milyar dolar) tutarında devlet kontratlarının imzalandığını, böylece 500 ana muharebe silahının yanı sıra 1 milyonun üzerinde silahın Rus ordusuna teslim edileceğini belirtti.Devlet savunma siparişlerinin 2024 yılına ait tamamının ve 2025 yılına ait olanların yüzde 98’inin sözleşmelerinin yapıldığına dikkat çeken Gulyayev, şunları söyledi:Tümgeneral Gulyayev, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un modern askeri çatışmalarda başarıya ulaşmanın temel koşullarından birinin Rus Silahlı Kuvvetleri’ne başta hassas silahlar olmak üzere silah sağlamak olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Bizim ortak görevimiz ise bu koşulun yerine getirilmesini sağlamaktır” vurgusunu yaptı.

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army-2024, army-2024 uluslararası askeri forumu, sözleşme, anatoliy gulyayev