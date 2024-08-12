https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rosoboroneksport-army-2024-forumunda-ilk-kez-lancet-e-sisteminin-sunumunu-yapti-1086757497.html

Rosoboroneksport, Army-2024 Forumu'nda ilk kez Lancet-E sisteminin sunumunu yaptı

Rosoboroneksport, Army-2024 Forumu'nda ilk kez Lancet-E sisteminin sunumunu yaptı

Sputnik Türkiye

Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Army-2024 Forumu kapsamında ilk kez Aeroskan A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretilen Lancet-E sisteminin... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:11+0300

2024-08-12T14:11+0300

2024-08-12T14:11+0300

dünya

rusya

moskova

army-2024 uluslararası askeri forumu

army-2024

insansız hava aracı (iha)

iha

rosoboroneksport

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rosoboroneksport A.Ş., Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu kapsamında ilk kez Aeroskan A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretilen Lancet-E insansız hava aracının (İHA) sunumunu yaptı.Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, “Sistem, çatışma alanında en yüksek verimliliği ve her türlü zırhlı araç ve tahkimattan su yüzey hedeflerine kadar çok çeşitli hedefleri vurma yeteneğini göstermiş bulunuyor. Bu sayede bugün Lancet-E, tahminlerimize göre en az bin adet olmak üzere büyük bir ihracat potansiyeline sahip” açıklamasında bulundu.Lancet-E sistemi, gerçek çatışmalarda kendisini kanıtlamış ve iyi tanınmış Lancet gezici mühimmat taşıyıcısının ihracata yönelik muadilidir.Rosoboroneksport, Lancet-E sistemine ek olarak yine Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Kalaşnikov şirketinin geliştirdiği ve ürettiği Kub-E güdümlü mühimmatı başarıyla pazara sürüyor. Yabancı ortakların yoğun olarak talep ettiği sistemler arasında Orlan-10E, Orlan-30 ve Orion-E keşif ve keşif-saldırıya yönelik insansız hava araçları yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/army-2024-forumu-rosoboronexport-kuresel-pazarda-one-cikan-rus-silahlarini-sergiliyor-1086747431.html

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rusya, moskova, army-2024 uluslararası askeri forumu, army-2024, insansız hava aracı (iha), iha, rosoboroneksport, sunum