https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ak-partiden-aciklama-partiye-belediye-baskani-ve-milletvekili-duzeyinde-katilim-olacak-1086790329.html

AK Parti’ye yeni katılım: '15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak'

AK Parti’ye yeni katılım: '15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "yıl dönümü programımızda, AK Parti'ye belediye başkanı ve milletvekili düzeyde katılım olacak" dedi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:47+0300

2024-08-13T12:47+0300

2024-08-13T13:34+0300

politika

ak parti

son dakika

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086790895_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9eb6a6fca8d1aef01a1aa4d63f7a5b43.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.” diyen Hamza Dağ, AK Parti’ye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı.“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklandığını anlattı.AK Parti'ye yeni katılımHem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yeni-anayasa-calismalari-basliyor-ak-parti-tarih-verdi-1086771569.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, son dakika, transfer