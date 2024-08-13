https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ak-partiden-aciklama-partiye-belediye-baskani-ve-milletvekili-duzeyinde-katilim-olacak-1086790329.html
AK Parti’ye yeni katılım: '15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak'
AK Parti’ye yeni katılım: '15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak'
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "yıl dönümü programımızda, AK Parti'ye belediye başkanı ve milletvekili düzeyde katılım olacak" dedi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T12:47+0300
2024-08-13T12:47+0300
2024-08-13T13:34+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.” diyen Hamza Dağ, AK Parti’ye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı.“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklandığını anlattı.AK Parti'ye yeni katılımHem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yeni-anayasa-calismalari-basliyor-ak-parti-tarih-verdi-1086771569.html
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AK Parti’ye yeni katılım: '15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak'
12:47 13.08.2024 (güncellendi: 13:34 13.08.2024)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "yıl dönümü programımızda, AK Parti'ye belediye başkanı ve milletvekili düzeyde katılım olacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.
“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.” diyen Hamza Dağ, AK Parti’ye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı.
“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklandığını anlattı.
Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.