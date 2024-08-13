https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ak-parti-sozcusu-celik-netanyahu-yonetimi-insanlik-icin-de-bir-tehdit-1086803162.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu yönetimi insanlık için de bir tehdit
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu yönetimi insanlık için de bir tehdit
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid'i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetledi. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T18:54+0300
2024-08-13T18:54+0300
2024-08-13T18:55+0300
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israil-filistin
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetiminin bu provokasyon ile birlikte İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını gösterdiğini vurguladı.Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasını, "İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" cümlesiyle tamamladı.Dışişleri Bakanlığı: 'Tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma'Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterilerek, "Aralarında Bakanlar'ın da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" cümlesi kaydedildi.Söz konusu açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" değerlendirmesinde bulunuldu."Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadesi yer alan açıklamada, "İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir" çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/filistin-devlet-baskani-abbasin-tbmm-ziyaretinin-detaylari-aciklandi-1086797613.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, ak parti, ömer çelik, israil, israil-filistin, mescid-i aksa
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu yönetimi insanlık için de bir tehdit
18:54 13.08.2024 (güncellendi: 18:55 13.08.2024)
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid'i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetiminin bu provokasyon ile birlikte İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını gösterdiğini vurguladı.
Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz.
Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir.
Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanısıra insanlık için de tehdittir.
Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasını, "İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" cümlesiyle tamamladı.
Dışişleri Bakanlığı: 'Tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma'
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterilerek, "Aralarında Bakanlar'ın da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" cümlesi kaydedildi.
Söz konusu açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" değerlendirmesinde bulunuldu.
"Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadesi yer alan açıklamada, "İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir" çağrısı yapıldı.