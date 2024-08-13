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DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/afad-duyurdu-sivasta-deprem--1086784545.html
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
Sputnik Türkiye
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
sivas
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AFAD, Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yks-sonuclari-aciklandi-1086783620.html
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sivas, deprem
sivas, deprem

AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem

10:46 13.08.2024 (güncellendi: 11:43 13.08.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© İHA
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Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD, Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
TÜRKİYE
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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