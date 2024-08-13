https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/afad-duyurdu-sivasta-deprem--1086784545.html
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
Sputnik Türkiye
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T10:46+0300
2024-08-13T10:46+0300
2024-08-13T11:43+0300
türkiye
sivas
deprem
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AFAD, Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yks-sonuclari-aciklandi-1086783620.html
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sivas, deprem
AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem
10:46 13.08.2024 (güncellendi: 11:43 13.08.2024)
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD, Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.