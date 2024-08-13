https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abdden-israile-20-milyar-dolarlik-f-15-ve-silah-satisina-onay-1086811590.html

ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık F-15 ve silah satışına onay

ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık F-15 ve silah satışına onay

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e toplamda 1.5 milyar dolardan fazla olduğu ifade edilen taktik araçlar, orta menzilli füzeler, tank ve havan... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T23:20+0300

2024-08-13T23:20+0300

2024-08-13T23:29+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

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pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

f-15

mühimmat

satış

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ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'e 583.1 milyon dolarlık M1148A1P2 orta taktik araç filosu ve ekipmanları, 774.1 milyon dolarlık 120 milimetrelik tank mermileri, 102.5 milyon dolarlık gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler ve 61.1 milyon dolarlık M933A1 yüksek patlayıcılı havan mermileri satmayı kabul ettiği Kongre'ye bildirildi.Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği bildiride, satışların 'İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşılama kapasitesini artıracağını' cümlesine yer verildi.Söz konusu onayda en dikkat çeken husus ise 18.82 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışı olduğu ifade edildi. Zira bu satış, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat üyesi Temsilci Gregory Meeks'in endişelerini dile getirmesi ile muhalefetin kaldırdığı satış olarak görülüyordu.ABD’li Washington Post (WP) gazetesi, yakın zamanda paylaştığı ve ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.Haberde, Biden yönetiminin söz konusu transferleri daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine işaret edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abd-baskan-adayi-trumpin-secim-ofisine-hirsiz-girdi-1086809024.html

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abd, israil, abd dışişleri, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), f-15, mühimmat, satış