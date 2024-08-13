https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abd-suudi-arabistana-silah-satisi-yasagini-kaldirdi-1086808148.html
ABD, Suudi Arabistan'a silah satışı yasağını kaldırdı
ABD, Suudi Arabistan'a silah satışı yasağını kaldırdı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan savaş nedeniyle uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdığını açıkladı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T21:00+0300
2024-08-13T21:00+0300
2024-08-13T21:02+0300
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İsrail ile Orta Doğu'da yaşanan savaş tehlikesi sonrası ABD, Suudi Arabistan'a uyguladığı saldırı silahı ambargosunu kaldırdığın açıkladı.'Ortaklığımızı geliştirmeye çalışıyoruz'ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, basın toplantısında, "Suudi Arabistan, ABD’nin stratejik açıdan önemli bir ortağı olmayı sürdürüyor ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.Hava ve kara hedeflerine yönelik silah satışıABD Dışişleri Bakanlığı, silah satışının açılması ile birlikte Suudi Arabistan’a hava ve kara hedeflerine yönelik saldırı amaçlı mühimmat satışının hız kazanacağını belirtti. Potansiyel konvansiyonel silah transferlerinin gerçekleşebileceği ve bu adımların iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abd-eski-baskani-trump-xe-geri-dondu-1086768631.html
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amerika birleşik devletleri, abd suudi arabistan, silah ambargosu, silah satışı yasak olan ülkeler, israil filistin savaşı suudi arabistan yemen savaşı,
amerika birleşik devletleri, abd suudi arabistan, silah ambargosu, silah satışı yasak olan ülkeler, israil filistin savaşı suudi arabistan yemen savaşı,
ABD, Suudi Arabistan'a silah satışı yasağını kaldırdı
21:00 13.08.2024 (güncellendi: 21:02 13.08.2024)
Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan savaş nedeniyle uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a uygulanan ambargoyu resmen kaldırdığı duyuruldu.
İsrail ile Orta Doğu'da yaşanan savaş tehlikesi sonrası ABD, Suudi Arabistan'a uyguladığı saldırı silahı ambargosunu kaldırdığın açıkladı.
'Ortaklığımızı geliştirmeye çalışıyoruz'
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, basın toplantısında, "Suudi Arabistan, ABD’nin stratejik açıdan önemli bir ortağı olmayı sürdürüyor ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hava ve kara hedeflerine yönelik silah satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, silah satışının açılması ile birlikte Suudi Arabistan’a hava ve kara hedeflerine yönelik saldırı amaçlı mühimmat satışının hız kazanacağını belirtti. Potansiyel konvansiyonel silah transferlerinin gerçekleşebileceği ve bu adımların iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendirdi.