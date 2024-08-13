https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/abd-suudi-arabistana-silah-satisi-yasagini-kaldirdi-1086808148.html

ABD, Suudi Arabistan'a silah satışı yasağını kaldırdı

ABD, Suudi Arabistan'a silah satışı yasağını kaldırdı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan savaş nedeniyle uygulanan saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdığını açıkladı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T21:00+0300

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İsrail ile Orta Doğu'da yaşanan savaş tehlikesi sonrası ABD, Suudi Arabistan'a uyguladığı saldırı silahı ambargosunu kaldırdığın açıkladı.'Ortaklığımızı geliştirmeye çalışıyoruz'ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, basın toplantısında, "Suudi Arabistan, ABD’nin stratejik açıdan önemli bir ortağı olmayı sürdürüyor ve bu ortaklığı daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.Hava ve kara hedeflerine yönelik silah satışıABD Dışişleri Bakanlığı, silah satışının açılması ile birlikte Suudi Arabistan’a hava ve kara hedeflerine yönelik saldırı amaçlı mühimmat satışının hız kazanacağını belirtti. Potansiyel konvansiyonel silah transferlerinin gerçekleşebileceği ve bu adımların iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendirdi.

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